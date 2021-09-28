Хэмилтон не боится Расселла: Покажу ему свое мастерство

В следующем году Льюису Хэмилтону будет 37 лет, а его новому напарнику Джорджу Расселлу только 24. До сих пор Расселл демонстрировал явное преимущество над всеми своими напарниками, так что в Сочи у Хэмилтона спросили, не боится ли он проиграть молодому Расселлу и не думал ли завершить карьеру на пике своей формы.

Хэмилтон, которому в прошлом уже приходилось уступать напарникам, заявил, что не боится и объяснил, что его мотивирует оставаться в чемпионате.

«Честно вам говорю, я не боюсь, – сказал пилот Mercedes в эфире телеканала Sky Italia. – Смотрите, в следующем году нас ждут машины, сделанные по новому регламенту. Они станут ближе друг к другу по скорости. А значит в чемпионате возрастет важность пилотов, так как теперь не меньше будет зависеть от скорости самих болидов.

Вот потому я и хочу остаться в Формуле 1 еще на некоторое время. У меня же будет отличная возможность продемонстрировать свое мастерство. В нашем спорте до сих пор было довольно сложно обгонять. Вот почему я с нетерпением жду новых машин».

После ухода Кими Райкконена, который в конце сезона завершает карьеру, старше Хэмилтона в пелотоне Формулы 1 будет только Фернандо Алонсо.