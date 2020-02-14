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Формула 1 / Презентация Mercedes AMG F1 / Новость

Хэмилтон назвал время презентаций самым расслабленным в году

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Хэмилтон назвал время презентаций самым расслабленным в году
Автор:
, шеф-редактор
14 февр. 2020 г., 10:10

На презентации команды Формулы 1 Mercedes AMG действующий чемпион Льюис Хэмилтон признался, что не чувствует никакого волнения. В 2020 году британец может выиграть седьмой титул в карьере, но сейчас пилот отказался переживать о потенциальной борьбе

В Формуле 1 предсезонная подготовка традиционно считается самым напряженным временем для гоночных коллективов. В это время команды стараются успеть завершить все работы над новыми машинами: инженеры вносят последние изменения, а механики собирают готовые автомобили. Действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, что для него ситуация складывается совсем по-другому.

«Сейчас нет давления – в это время года. Есть возможность насладиться моментом, – ответил Хэмилтон на вопрос о волнении перед началом предсезонных тестов. – Надо удостовериться, что мы осознанно проживем сегодняшний день».

На презентации гоночного автомобиля W11, которая прошла в британском Сильверстоуне, Льюис предпочел говорить о детских воспоминаниях, а не о новой машине. «Я слежу за успехами «Мерседеса» в Формуле 1 с 1998 года. Я помню, как выигрывали Мика, Дэвид, потом Монтойя. Я смотрел на них по телевизору и старался им подражать», – рассказал Хэмилтон.

Когда Льюису задали вопрос о главных соперниках в сезоне-2020, британец не стал называть ни одного имени. Вместо этого спортсмен показал на стоящего рядом Валттери Боттаса.

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Представленный сегодня автомобиль W11 проедет первые километры в Сильверстоуне в рамках съемочного дня. Первым болид на трассу выведет Валттери Боттас. Льюис Хэмилтон сядет за руль только на официальных предсезонных тестах, которые пройдут в Барселоне с 19 по 21 февраля.

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Серия Формула 1
Этап Презентация Mercedes AMG F1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Антон Погорельский

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