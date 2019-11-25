Хэмилтон назвал условия завершения карьеры
По словам шестикратного чемпиона мира, пока он не видит повода уйти из Формулы 1.
Льюис Хэмилтон выступает в Формуле с 2007 года. В этом сезоне 34-летний пилот Mercedes обновил рекорд Михаэля Шумахера по количеству лет, прошедших между первым и последним выигранным чемпионским титулом. Хэмилтон не раз говорил, что намерен остаться в чемпионате как минимум до конца 2021 года. Однако ему все чаще приходится отвечать на вопросы о возможном завершении карьеры.
«Пока у меня отличная реакция, – заявил в ответ на такой вопрос Хэмилтон в эфире шоу Грэма Нортона на BBC. – В чем-то с возрастом ты становишься хуже, но это можно компенсировать за счет тренировок. Однако наступает момент, когда и это перестает помогать.
У нас очень требовательный чемпионат. И чтобы соответствовать этому уровню, приходится постоянно чем-то жертвовать. Это отнимает все больше и больше времени, которое ты мог бы проводить с семьей и друзьями. И однажды может наступить момент, когда ты просто не захочешь продолжать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хэмилтон назвал условия завершения карьеры
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