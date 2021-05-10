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Формула 1 Новости

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes

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Чемпион мира планирует приехать на Гран При Бельгии с новым договором

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes

Перед сезоном-2021 Льюис Хэмилтон оставался без контракта до февраля, а в итоге заключил сделку с Mercedes лишь на год. Чтобы подобная ситуация не повторялась, семикратный чемпион мира рассчитывает пораньше договориться о контракт на 2022 год. 

«Мы и не хотели оказаться в той ситуации, что была у нас в январе-феврале, – сказал Хэмилтон. – Это испортило мне всю зиму. Уверен, и Тото это не помогало расслабиться. Как будто у нас зимнего отпуска и не было.

Надо быть разумными и начать переговоры. Это очень сложное дело, поэтому я надеюсь начать поскорее. Но так, чтобы это не мешало работе.

Нас ждет еще 19 гонок, но было бы здорово подписать что-то до [летнего] перерыва, чтобы иметь ясное представление о будущем».

Глава Mercedes Тото Вольф ранее уже говорил, что Хэмилтон останется в команде, если только не решит завершить карьеру.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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