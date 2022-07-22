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Хэмилтон назвал сложности сезона-2022 полезным уроком для Mercedes

По словам семикратного чемпиона мира, проблемный старт чемпионата позволит в дальнейшем получить еще больше удовольствия от новых успехов

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Хэмилтон назвал сложности сезона-2022 полезным уроком для Mercedes
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После восьми подряд чемпионских сезонов, что является рекордом за всю историю Ф1, команда Mercedes пока не может угнаться за Red Bull и Ferrari после радикальных изменений в регламенте. 

Концепция «беспонтонного» шасси W13 привела к сильной вертикальной раскачки машины на высокой скорости, что вынуждает инженеров увеличивать дорожный просвет и приводит к потере скорости. 

Все, чего удалось Льюису Хэмилтону с Джорджем Расселлом – это по три раза закончить гонки на третьей позиции. При этом в весенних гонках результаты были куда хуже: Льюис финишировал лишь десятым в Джидде и 13-м в Имоле.

«Начало сезона получилось совершенно не таким, как нам хотелось, – признался Хэм в преддверии Гран При Франции. – Затем мы смогли добиться прогресса и стали выступать более-менее стабильно. Никто не опускал рук, мы продолжали трудиться, и я очень горд тем опытом, через который мы прошли. 

До старта сезона мы понимали, что это не тот сценарий, о котором можно мечтать. Но в любом случае это полезный урок, который позволил нам всем сделать выводы и стать опытнее.

Думаю, мы отточили свои инструменты во многих областях. И когда мы добьемся того, к чему сейчас стремимся, то получим от тех результатов гораздо больше удовольствия». 

Говоря об ожиданиях от Гран При Франции, Льюис добавил: «Мы рассчитываем, что будем прибавлять с каждым новый уик-эндом. 

В этот раз я правда не знаю, чего ожидать. Мы постоянно улучшаем машину, аэродинамические элементы и все остальное. Потому, думаю, в этот раз вновь сможем вновь продвинуться вперед.

В целом, прошлая гонка [в Австрии] получилась у нас неплохой. Надеюсь, в этот раз будет что-то похожее».

В Шпильберге Льюис финишировал третьим, его напарник Джордж Расселл занял четвертое место.  

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