Хэмилтон назвал сложности Mercedes в Майами «ударом под дых»

Пятый этап сезона Ф1 начался для Mercedes с двух лучших результатов в пятничной утренней тренировке. Однако когда пилоты спустя несколько часов вернулись на трассу для второй сессии, результаты команды резко упали. Льюис Хэмилтон стал по скорости седьмым, уступив лучшему времени Макса Ферстаппена почти секунду, тогда как Джордж Расселл и вовсе остался 15-м.

Подводя итоги дня, Хэмилтон признал, что такая ситуация стала для команды неприятной неожиданностью.

«Мы были не особенно быстры и столкнулись со сложностями, – признал он в телеинтервью. – При этом для их решения перепробовали множество вариантов.

В первой сессии все смотрелось неплохо, но во второй стала понятна реальная сила соперников – и для нас она стала ударом под дых. Порой непросто принимать такие вещи, но мы продолжаем работу. Надо понять, можно ли что-то сделать посредством настроек, реально ли вернуть машины в оптимальный диапазон».

Он напомнил, что по ходу нынешнего сезона Mercedes уже удавалось обрести силу после сложного начала уик-энда.

«В Мельбурне ситуация изменилась как день и ночь, – сказал Льюис. – Машиной стало намного приятнее управлять. В Баку все изначально было лучше, чем здесь. Наверное, дело в жаре или в общем балансе.

Я сохраняю оптимизм и надеюсь, что скорость вернется. Но особенность нашей машины в том – если только не учитывать прошлый год с жесткой болтанкой, – что обычно она почти всегда едет одинаково. И в этом есть известная сложность».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

«Надо потерпеть одну гонку»

Mercedes готовит большой пакет обновлений в следующему Гран При в Имоле. Льюис признался, что вся команда очень ждет этого момента.

«Я стараюсь сохранять позитив, – отметил британец. – Мы работаем изо всех сил. Нам отчаянно нужны эти обновления, тут не может быть сомнений.

Надо просто потерпеть еще одну гонку. Надеюсь, уже со следующего этапа мы окажемся на верном пути».