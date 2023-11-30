Хэмилтон назвал очень серьезным прессинг на Вольфа перед сезоном-2024
После двух лет не самых успешных выступлений команда из Брэкли должна сделать шаг вперед, уверен семикратный чемпион. И ответственность за это в значительной степени лежит на ее руководителе
Выиграв восемь Кубков конструкторов подряд, Mercedes утратила лидирующий позиции с возвращением в Формулу 1 граунд-эффекта перед началом чемпионата-2022. За два следующих сезона команда одержала всего одну победу в Гран При, а в прошедшем году и вовсе впервые с 2011-го ни разу не стала сильнейшей.
Говоря о том, получится ни изменить такую ситуацию в предстоящем сезоне, Льюис Хэмилтон признал, что фактор давления начинает все сильнее ощущаться в команде.
В интервью ведущим гоночным СМИ британца спросили, находится ли сейчас глава Mercedes F1 Тото Вольф под особенным прессингом.
«Несомненно, и под очень серьезным, – ответил семикратный чемпион. – Это касается не только Тото, но и глобально каждого из нас. Каждого сотрудника базы. Они под очень большим давлением.
Но босс, в конце концов, это Тото. И ему в свою очередь приходится усиливать давление на людей, а вовсе не снижать его. Это непростая ситуация, так как в какой-то момент люди могут сломаться.
Так что надо искать конструктивный подход и вдохновлять сотрудников на продолжение работы.
Я со своей стороны рассчитываю, что этому помогут наши результаты и выступления в гонках. Мне нравится, когда они разжигают искры страсти в глазах людей: "Ох, нам почти удалось". Это касается всей системы спорта».
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Питер Боннингтон, старший гоночный инженер Mercedes AMG, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
Льюис признал, что в двух последних сезонах его команде не удалось определить четкое направление в работе с машиной, что сказалось на форме Mercedes.
«В начале сезона у нас не было своей путеводной звезды, которая давала бы точный ориентир, куда двигаться, – объяснил он. – Приходилось в каком-то смысле продвигаться зигзагами, чтобы в итоге оказаться в нужной точке.
Когда происходит что-то позитивное, ты всегда думаешь: "Ага, вот оно". Но потом все меняется, и тебе приходится начинать движение к новой цели. Обычное дело».
Mercedes по ходу нынешнего сезона вернула Джеймса Эллисона на пост технического директора. По мнению Льюиса, это очень помогло команде.
«Я верю, что теперь у нас вновь есть путеводная звезда, которой не было два последних года, – сказал гонщик. – Но путь по-прежнему не выглядит прямолинейным.
Дело в том, что какие-то прежние решения просто ограничивают твои возможности, и ты уже не в силах что-то сделать из-за лимита бюджетов и других вещей.
Вспомните Red Bull – в прошлом году они отлично справились с работой, когда буквально за неделю разобрались с болтанкой, которая проявилась [на тестах] в Бахрейне».
Фото: Red Bull Content Pool
Льюис Хэмилтон, Mercedes W14, Серхио Перес, Red Bull RB19
«Мы буквально выбросили тонны прижима»
Льюис продолжил: «Это можно сравнить со строительством стены. Нужно класть один кирпич за другим, один за другим. Просто совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться.
Возможно, какие-то из наших новинок не добавили машине скорости. Но они все равно принесли пользу.
Мы должны настойчиво стучаться в эту стену. На прошлогодней машине у нас было множество аэродинамических деталей. Но нам пришлось буквально выбросить их [из-за избыточного лобового сопротивления], потеряв тонны прижима – и потом постепенно восстанавливать его. Но каждая такая попытка делала ситуацию только хуже. На протяжении долгого времени нам вообще не удавалось прибавить.
Если вы можете себе представить, соперники в это время не стояли на месте. Мы же практически не продвигались вперед. Только потом дела постепенно стали возвращаться в верное русло».
При этом Льюис позитивно оценил перспективы команды в ближайшем будущем: «Знаете, если говорить об отставании [от Red Bull]… Мы находимся в разных фазах развития машины. Но теперь понимаем свою уже куда лучше. К тому же, у нас готовы серьезные инструменты для ближайшего будущего.
Так что я смотрю вперед с надеждой. Хотя, конечно, дыхание от наших перспектив не перехватывает».
Хэмилтон на выигрывал в Формуле 1 уже почти два года – с начала декабря 2021-го.
«Они с августа не трогали машину». Льюис предсказал лидерство Red Bull в 2024-м
«Они с августа не трогали машину». Льюис предсказал лидерство Red Bull в 2024-м «Они с августа не трогали машину». Льюис предсказал лидерство Red Bull в 2024-м
Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было
Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
«Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон
«Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон «Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон
Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби
Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби
Сезон-2023: дуэли в квалификациях
Сезон-2023: дуэли в квалификациях Сезон-2023: дуэли в квалификациях
Самое важное:
Кубица нашел для Формулы Е неприличное сравнение
Кубица нашел для Формулы Е неприличное сравнение Кубица нашел для Формулы Е неприличное сравнение
«Они пошли по неверному пути». Экс-пилот Ф1 предсказал Haas новые неудачи
«Они пошли по неверному пути». Экс-пилот Ф1 предсказал Haas новые неудачи «Они пошли по неверному пути». Экс-пилот Ф1 предсказал Haas новые неудачи
Alpine вновь согласилась поставлять моторы Andretti. Но с одним условием
Alpine вновь согласилась поставлять моторы Andretti. Но с одним условием Alpine вновь согласилась поставлять моторы Andretti. Но с одним условием
Зак Браун: Новый контракт позволит McLaren влиять на разработку моторов Mercedes
Зак Браун: Новый контракт позволит McLaren влиять на разработку моторов Mercedes Зак Браун: Новый контракт позволит McLaren влиять на разработку моторов Mercedes
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.