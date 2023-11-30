Хэмилтон назвал очень серьезным прессинг на Вольфа перед сезоном-2024

Выиграв восемь Кубков конструкторов подряд, Mercedes утратила лидирующий позиции с возвращением в Формулу 1 граунд-эффекта перед началом чемпионата-2022. За два следующих сезона команда одержала всего одну победу в Гран При, а в прошедшем году и вовсе впервые с 2011-го ни разу не стала сильнейшей.

Говоря о том, получится ни изменить такую ситуацию в предстоящем сезоне, Льюис Хэмилтон признал, что фактор давления начинает все сильнее ощущаться в команде.

В интервью ведущим гоночным СМИ британца спросили, находится ли сейчас глава Mercedes F1 Тото Вольф под особенным прессингом.

«Несомненно, и под очень серьезным, – ответил семикратный чемпион. – Это касается не только Тото, но и глобально каждого из нас. Каждого сотрудника базы. Они под очень большим давлением.

Но босс, в конце концов, это Тото. И ему в свою очередь приходится усиливать давление на людей, а вовсе не снижать его. Это непростая ситуация, так как в какой-то момент люди могут сломаться.

Так что надо искать конструктивный подход и вдохновлять сотрудников на продолжение работы.

Я со своей стороны рассчитываю, что этому помогут наши результаты и выступления в гонках. Мне нравится, когда они разжигают искры страсти в глазах людей: "Ох, нам почти удалось". Это касается всей системы спорта».

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images Питер Боннингтон, старший гоночный инженер Mercedes AMG, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Льюис признал, что в двух последних сезонах его команде не удалось определить четкое направление в работе с машиной, что сказалось на форме Mercedes.

«В начале сезона у нас не было своей путеводной звезды, которая давала бы точный ориентир, куда двигаться, – объяснил он. – Приходилось в каком-то смысле продвигаться зигзагами, чтобы в итоге оказаться в нужной точке.

Когда происходит что-то позитивное, ты всегда думаешь: "Ага, вот оно". Но потом все меняется, и тебе приходится начинать движение к новой цели. Обычное дело».

Mercedes по ходу нынешнего сезона вернула Джеймса Эллисона на пост технического директора. По мнению Льюиса, это очень помогло команде.

«Я верю, что теперь у нас вновь есть путеводная звезда, которой не было два последних года, – сказал гонщик. – Но путь по-прежнему не выглядит прямолинейным.

Дело в том, что какие-то прежние решения просто ограничивают твои возможности, и ты уже не в силах что-то сделать из-за лимита бюджетов и других вещей.

Вспомните Red Bull – в прошлом году они отлично справились с работой, когда буквально за неделю разобрались с болтанкой, которая проявилась [на тестах] в Бахрейне».

Фото: Red Bull Content Pool Льюис Хэмилтон, Mercedes W14, Серхио Перес, Red Bull RB19

«Мы буквально выбросили тонны прижима»

Льюис продолжил: «Это можно сравнить со строительством стены. Нужно класть один кирпич за другим, один за другим. Просто совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться.

Возможно, какие-то из наших новинок не добавили машине скорости. Но они все равно принесли пользу.

Мы должны настойчиво стучаться в эту стену. На прошлогодней машине у нас было множество аэродинамических деталей. Но нам пришлось буквально выбросить их [из-за избыточного лобового сопротивления], потеряв тонны прижима – и потом постепенно восстанавливать его. Но каждая такая попытка делала ситуацию только хуже. На протяжении долгого времени нам вообще не удавалось прибавить.

Если вы можете себе представить, соперники в это время не стояли на месте. Мы же практически не продвигались вперед. Только потом дела постепенно стали возвращаться в верное русло».

При этом Льюис позитивно оценил перспективы команды в ближайшем будущем: «Знаете, если говорить об отставании [от Red Bull]… Мы находимся в разных фазах развития машины. Но теперь понимаем свою уже куда лучше. К тому же, у нас готовы серьезные инструменты для ближайшего будущего.

Так что я смотрю вперед с надеждой. Хотя, конечно, дыхание от наших перспектив не перехватывает».

Хэмилтон на выигрывал в Формуле 1 уже почти два года – с начала декабря 2021-го.