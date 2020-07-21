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Формула 1 / Новость

Хэмилтон назвал «невежественным» 80-летнего экс-чемпиона Формулы 1. Тот посчитал перебором преклонение колен на каждой гонке

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Хэмилтон назвал «невежественным» 80-летнего экс-чемпиона Формулы 1. Тот посчитал перебором преклонение колен на каждой гонке
Автор:
21 июл. 2020 г., 08:14

Ветеран автоспорта позволил попенять Льюису на «придумывание проблем, которых нет», на что сразу получил жесткий ответ

Смерть грабителя Джорджа Флойда во время задержания полицией стала поводом для многочисленных выступлений на расовой почве, преимущественно в США. 

Когда в гараже чернокожего пилота NASCAR Даррелла Уолласа обнаружили кусок веревки для подъема ворот, похожий на петлю, за расследование взялась ФБР, а в Формуле 1 ни один Гран При пока не обошелся без церемонии коленопреклонения, инициированной Льюисом Хэмилтоном.  

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По мнению легендарного гонщика Марио Андретти, такое стремление отдельных персоналий раздуть ситуацию выглядит не слишкмо здоровым. 

В интервью чилийской газете El Mercurio Марио отметил: «Я бы хотел, чтобы спорт не смешивали с политикой. Есть более подходящие время и место для выражения своих взглядов. К примеру, история в NASCAR не заслуживала такого внимания.

То, что поспешили назвать ужасной ситуацией, не было таковой. Реакция была непропорциональной и беспричинной. Такое происходит, когда о политике думают прежде, чем обо всем остальном». 

Оценивая инициативы Хэмилтона, чемпион Ф1 1978 года добавил: «Это то же самое. Я испытываю большое уважение к Льюису, но зачем проявлять такую воинственность? Его всегда отлично воспринимали, он заслужил всеобщее уважение. 

Думаю, все это делается напоказ. Я воспринимаю это так. И это создает проблемы, которых на самом деле нет. Перекрашивать машины [Mercedes F1] в черный… Не знаю, какая в этом польза. 

В самых разных чемпионатах я встречал гонщиков разного происхождения. И всегда рад был их с ними соперничать. В гонках не имеет значения, какого цвета твоя кожа. Ты должен заслужить место в них своими результатами, и это одинаково для всех».

Говоря о чернокожих в автоспорте, Андретти добавил: «Да, они в меньшинстве. Но это совершенно не значит, что им не рады. Не знаю, как это объяснить, но в IndyCar и NASCAR всегда были черные парни, и к ним всегда относились хорошо. Многие из них до сего дня остаются моими друзьями.

Я не понимаю, что тут не так. Да, наверное, белых в гонках больше. Но это вовсе не дискриминация, просто так уж есть».

Хэмилтон уже отреагировал на слова Андретти, назвав точку зрения 80-летнего ветерана пережитком его возраста.

«Очень досадно, но некоторые представители старшего поколения, к мнению которых, к сожалению, и сегодня продолжают прислушиваться, не могут сойти с привычного пути и увидеть проблему, – написал лидер сезона Ф1. – Что же, это невежество, но оно не остановит меня от продолжения своего дела.

Никогда не поздно учиться, и я надеюсь, что человек, которого я всегда уважал, найдет время узнать для себя что-то новое».

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Автор Дэвид Малшер

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