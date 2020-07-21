Смерть грабителя Джорджа Флойда во время задержания полицией стала поводом для многочисленных выступлений на расовой почве, преимущественно в США.

Когда в гараже чернокожего пилота NASCAR Даррелла Уолласа обнаружили кусок веревки для подъема ворот, похожий на петлю, за расследование взялась ФБР, а в Формуле 1 ни один Гран При пока не обошелся без церемонии коленопреклонения, инициированной Льюисом Хэмилтоном.

По мнению легендарного гонщика Марио Андретти, такое стремление отдельных персоналий раздуть ситуацию выглядит не слишкмо здоровым.

В интервью чилийской газете El Mercurio Марио отметил: «Я бы хотел, чтобы спорт не смешивали с политикой. Есть более подходящие время и место для выражения своих взглядов. К примеру, история в NASCAR не заслуживала такого внимания.

То, что поспешили назвать ужасной ситуацией, не было таковой. Реакция была непропорциональной и беспричинной. Такое происходит, когда о политике думают прежде, чем обо всем остальном».

Оценивая инициативы Хэмилтона, чемпион Ф1 1978 года добавил: «Это то же самое. Я испытываю большое уважение к Льюису, но зачем проявлять такую воинственность? Его всегда отлично воспринимали, он заслужил всеобщее уважение.

Думаю, все это делается напоказ. Я воспринимаю это так. И это создает проблемы, которых на самом деле нет. Перекрашивать машины [Mercedes F1] в черный… Не знаю, какая в этом польза.

В самых разных чемпионатах я встречал гонщиков разного происхождения. И всегда рад был их с ними соперничать. В гонках не имеет значения, какого цвета твоя кожа. Ты должен заслужить место в них своими результатами, и это одинаково для всех».

Говоря о чернокожих в автоспорте, Андретти добавил: «Да, они в меньшинстве. Но это совершенно не значит, что им не рады. Не знаю, как это объяснить, но в IndyCar и NASCAR всегда были черные парни, и к ним всегда относились хорошо. Многие из них до сего дня остаются моими друзьями.

Я не понимаю, что тут не так. Да, наверное, белых в гонках больше. Но это вовсе не дискриминация, просто так уж есть».

Хэмилтон уже отреагировал на слова Андретти, назвав точку зрения 80-летнего ветерана пережитком его возраста.

«Очень досадно, но некоторые представители старшего поколения, к мнению которых, к сожалению, и сегодня продолжают прислушиваться, не могут сойти с привычного пути и увидеть проблему, – написал лидер сезона Ф1. – Что же, это невежество, но оно не остановит меня от продолжения своего дела.

Никогда не поздно учиться, и я надеюсь, что человек, которого я всегда уважал, найдет время узнать для себя что-то новое».