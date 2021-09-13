После столкновения двух претендентов на титул по ходу гонки в Монце Макса Ферстаппена признали виновником случившегося. По мнению судей, он слишком поздно пошел в атаку, потому Льюис Хэмилтон имел преимущество при выборе траектории.

Теперь голландец из Red Bull потеряет три позиции на старте следующей гонки в Сочи.

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Оценивая такой вердикт FIA, Льюис Хэмилтон не мог не воспользоваться моментом для давления на соперника, которому проигрывает сейчас пять очков в общем зачете.

«Я невероятно горжусь нашими судьями, – сказал британец журналистам. – Думаю, мне самому еще нужно время, чтобы во всем разобраться, но это очень важный прецедент.

Он позволит нам продвинуться вперед в вопросе заботы о безопасности пилотов, установит строгие правила для подобных ситуаций».

Льюис добавил, что пилотам Ф1 очень важно делать выводы из подобных эпизодов: «Так будет продолжаться, пока мы не станем выносить уроки из событий на трассе. Когда такие вещи просто сходят тебе с рук, ты просто продолжает делать их дальше.

Мы, гонщики, постоянно находимся на грани. И когда ты занимаешь внутреннюю траекторию, то всегда – так было прежде и продолжается сейчас – стараешься удержать свою позицию.

И если вы входите в поворот колесо в колесо, и парень снаружи удерживается рядом, ты должен оставить ему какое-то место. Это известное правило. Тот пилот, кто впереди в повороте, диктует ситуацию. А другой в итоге должен уступить.

Я считаю, что нам нужно очень внимательно изучить случившееся и убедиться, что будут приняты верные решения. Никто не хочет получить травму, так что нам нужно доработать действующие правила, чтобы избежать подобного в будущем».

В последний раз до аварии в Имоле Хэмилтон не смог добраться до финиша гонки на Гран При Австрии 2018 года, когда его подвела машина.