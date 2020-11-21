Льюис Хэмилтон после завоевания седьмого чемпионского титула принял участие сразу в нескольких телешоу на популярных британских и американских телеканалах. В частности, пилот стал гостем программы The Late Show на американском канале CBS – ведущий которого Стивен Кольбер среди прочего задал Хэмилтону вопрос о фильмах, которые, с точки зрения спортсмена, максимально точно отражают происходящее в гонках и паддоке.

В ответ пилот Mercedes вспомнил отнюдь не культовые среди поклонников Ф1 картины «Гран При», снятый в 1966 году Джоном Франкенхаймером, или «Гонка», который Рон Ховард в 2013 году посвятил сражению за титул между Ники Лаудой и Джеймсом Хантом. Первым Хэмилтон упомянул комедию «Рикки Бобби: король дороги», главным героем которой является вымышленный гонщик NASCAR в исполнении комика Уилла Феррелла.

«Я – большой поклонник фильма о Рикки Бобби, – сказал Хэмилтон. – Сцена, когда главный герой считает, что он горит – это просто здорово.

Что касается гоночных фильмов вообще, то людям со стороны не всегда просто и разобраться, что там к чему. Все-таки наш спорт – достаточно сложный. Но, к примеру, фильм «Ford против Ferrari» сделан очень хорошо. Там играют невероятные актеры. Когда смотришь этот фильм, сразу хочется сесть за руль снятых в нем легендарных машин. Но участвовать в «Ле-Мане» я не собираюсь».

Возвращаясь к событиям недавнего Гран При Турции, где Хэмилтон отметил завоевание седьмого титула яркой победой, спортсмен рассказал, что после гоночного уик-энда был весьма сильно вымотан и проспал почти весь понедельник.