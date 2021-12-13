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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Хэмилтон назвал итоги гонки в Абу-Даби подстроенными

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Свое мнение о финале сезона Льюис выразил по ходу радиообмена, который не попал в официальную трансляцию гонки

Хэмилтон назвал итоги гонки в Абу-Даби подстроенными

За несколько поворотов до клетчатого флага на «Яс-Марине», когда стало ясно, что Макс Ферстаппен уже не упустит победу и титул, Льюис Хэмилтон сказал своему инженеру по радио: «Все это подстроено».

Эта реплика не попала в официальную трансляцию гонку, но ее отчетливо было слышно на записи с бортовой камеры Mercedes британца. 

Чуть ранее, позади машины безопасности, переговоры семикратного чемпиона мира в основном были посвящены низкому темпу Бернда Майландера. Перед рестартом гоночный инженер Питер Боннингтон сообщил пилоту о решении дирекции гонки позволить отстающим пилотам, которые отделяли Льюиса от Макса, вернуться в круг с лидерами.

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После этого Боннингтон добавил: «Машина безопасности вернется в боксы на этом круге, готовь шины. Ты сможешь обгонять на каждой прямой. Осталось проехать один круг».

После рестарта Ферстаппену удалось провести обгон в пятом повороте, после чего Льюис попробовал контратаковать, но не преуспел в этом. Почти до самого круга ни пилот, ни мостик Mercedes не произнесли в эфире ни слова – вплоть до той самой реплики Хэмилтона. 

Сразу после финишной черты Боннингтон продолжил: «У меня нет слов, просто нет слов».

Хэмилтон молчал по ходу всего круга возвращения в боксы, пока инженер не напомнил ему, что надо ехать не в боксы, а на стартовую прямую. Но он опоздал – британец в тот момент уже свернул на пит-лейн.

Остановив Mercedes под подиумом, Льюис еще две минуты оставался в кокпите – и только после этого выбрался из машины. 

Можно вспомнить, как очень похожим образом события развивались в Баку. Тогда семикратный чемпион тоже потерял победу в гонке на последнем круге – и оставался в машине несколько минут после завершения дистанции.

После короткого интервью Дженсону Баттону Льюис в тот день больше не общался с журналистами, пропустив телеинтервью и медиа-сессию для СМИ. 

Аналогичным образом поступил и его босс Тото Вольф. На попытку Motorsport.com получить от него какой-то комментарий австриец ответил: «Я ничего не хочу говорить». 

Также отказались от своих традиционных комментариев по итогам Гран При ключевые фигуры Mercedes Джеймс Воулз и Эндрю Шовлин. 

Команда подала два протеста на итоги гонки, но получила отказ по обоим – и сейчас готовит апелляцию, которую нужно подать в течении 96 часов (до вечера четверга).

В четверг в Париже состоится церемония награждения FIA, где Хэмилтон и Вольф будут получать призы и должны принять участие в пресс-конференции.

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