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Формула 1 / Новость

Хэмилтон назвал формальностью продление контракта с Mercedes

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Хэмилтон назвал формальностью продление контракта с Mercedes
Автор:
, Ответственный редактор

По словам лидера Ф1, он уверен в продолжении сотрудничества с нынешней командой настолько, что даже не хочет тратить время на переговоры

Действующее соглашение Льюиса Хэмилтона истекает в конце 2020 года, и пока, несмотря на регулярные обмены комплиментами с Mercedes, команда не объявила о его продлении – в то время как аналогичное заявление в отношении Валттери Боттаса было сделано еще в начале августа. 

В четверг накануне Гран При Португалии репортеры вновь поинтересовались в Льюиса, есть ли какие-то новости о ходе его переговоров. 

«Мы не слишком много говорим об этом, – ответил гонщик. – Формальность ли это? Не знаю, наверное, да. 

Думаю, в какой-то момент мы сядем и все обсудим. Но прямо сейчас это не приоритетный вопрос.

Мне гораздо важнее выполнить в этом году свою работу. И прямо сейчас я сконцентрирован именно на этом».

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Хэмилтон теоретически уже в Имоле может стать семикратным чемпионом мира. По словам британца, пока он еще не определился с тем, каковы его долгосрочные планы и чего он ждет от команды. 

«Решения пока не приняты, – объяснил Льюис. – Я хочу остаться [в Ф1], и обычно, когда наступает время, мы обсуждаем трехлетний контракт. Но сейчас другая ситуация.  

Хочу ли я продолжать еще три года, это вопрос. Есть и много других вопросов, на которые надо найти ответы. С 2022 года мы переходим на совсем новые машины. Мне очень интересно посмотреть, какими они окажутся». 

Он добавил: «Думаю, я заслужил право остаться еще на какое-то время. Пока я не могу сказать больше. Надеюсь, в ближайшую пару месяцев мне будет, что к этому добавить».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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