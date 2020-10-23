Хэмилтон назвал формальностью продление контракта с Mercedes

Действующее соглашение Льюиса Хэмилтона истекает в конце 2020 года, и пока, несмотря на регулярные обмены комплиментами с Mercedes, команда не объявила о его продлении – в то время как аналогичное заявление в отношении Валттери Боттаса было сделано еще в начале августа.

В четверг накануне Гран При Португалии репортеры вновь поинтересовались в Льюиса, есть ли какие-то новости о ходе его переговоров.

«Мы не слишком много говорим об этом, – ответил гонщик. – Формальность ли это? Не знаю, наверное, да.

Думаю, в какой-то момент мы сядем и все обсудим. Но прямо сейчас это не приоритетный вопрос.

Мне гораздо важнее выполнить в этом году свою работу. И прямо сейчас я сконцентрирован именно на этом».

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Хэмилтон теоретически уже в Имоле может стать семикратным чемпионом мира. По словам британца, пока он еще не определился с тем, каковы его долгосрочные планы и чего он ждет от команды.

«Решения пока не приняты, – объяснил Льюис. – Я хочу остаться [в Ф1], и обычно, когда наступает время, мы обсуждаем трехлетний контракт. Но сейчас другая ситуация.

Хочу ли я продолжать еще три года, это вопрос. Есть и много других вопросов, на которые надо найти ответы. С 2022 года мы переходим на совсем новые машины. Мне очень интересно посмотреть, какими они окажутся».

Он добавил: «Думаю, я заслужил право остаться еще на какое-то время. Пока я не могу сказать больше. Надеюсь, в ближайшую пару месяцев мне будет, что к этому добавить».