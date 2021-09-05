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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Хэмилтон назвал Ферстаппена персонажем Библии. Но все перепутал

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Льюису посетовал, что ему раздвигать волны трафика было тяжелее

Хэмилтон назвал Ферстаппена персонажем Библии. Но все перепутал

Льюис Хэмилтон финишировал вторым на Гран При Нидерландов. В заключительной стадии гонки он почти догнал Макса Ферстаппена, но вновь отпустил его, пока пилоты проезжали круговых.

После финиша британец заявил, что Ферстаппену больше повезло с трафиком.

«Я буду теперь звать его Ноем, – сказал Хэмилтон. – Каждый раз, когда перед ним оказывался трафик, все просто убирались с его пути. А мне было трудно всех объезжать. К тому же, они [Red Bull] просто посильнее, и удержаться за Максом вплотную было трудно».

Отметим, что Хэмилтон, скорее всего, имел в виду библейского персонажа Моисея, перед которым раздвигались морские воды, но перепутал его с Ноем.

Последний круг Хэмилтона в гонке стал быстрейшим среди всех. Прямо перед этим британца специально позвали в боксы за свежими мягкими шинами:

«Последний круг был одной из лучших частей гонки для меня. При малом количестве топлива и на одном круге эта трасса просто невероятна. Теперь это один из моих любимых автодромов».

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