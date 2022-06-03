Хэмилтон назвал ближайшую дату своей возможной победы

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В семи прошедших Гран При Формулы 1 этого года семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон лишь однажды поднимался на подиум и ни разу не побеждал. Проблема, очевидно, заключается в том, что новый болид Mercedes оказался в лучшем случае третьим по скорости, существенно уступая Ferrari и Red Bull.

В команде уже несколько раз обновляли машину и смогли прибавить, но не догнать лидеров. По мнению Хэмилтона, ожидать прорыва можно не раньше Гран При Великобритании, перед которым нас ждет еще два этапа.

«Надеюсь, что хотя бы к этапу в Сильверстоуне мы получим машину, которая нам нужна и сможем сражаться с парнями впереди нас, – заявил Хэмилтон. – Я каждый день работаю над тем, чтобы вернуться в лидеры. Так что очень важно поработать всем перед домашним (базы Mercedes находятся в Великобритании) Гран При и подарить болельщикам гонку, которую они заслуживают.

Я знаю, что все на фабрике работают в полную силу, что наш болид возможно улучшить. Я не сомневаюсь, что рано или поздно это удастся».