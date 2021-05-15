Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана
Формула 1 Новость

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе

Автор:
, Главный редактор

Британец считает, что прислушиваться к своим ощущениям во время езды куда полезнее, чем внимательно разглядывать детали трассы

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе

Прогулка по трассе в компании инженеров является обязательным элементом уик-энда для большинства пилотов Формулы 1. Однако Льюиса Хэмилтона уже давно не застать за этим занятием – многократный чемпион мира предпочитает проводить четверг другими способами. Почему британец игнорирует традиционный метод подготовки к заездам, сам пилот недавно рассказал в эфире британского телеканала Sky Sports.

«Когда я был моложе, то поступал как все – тоже проходил по трассе в начале уик-энда, – объяснил Хэмилтон. – И достаточно быстро понял, что для меня это все было какой-то бессмысленной процедурой. На автомобиле ты едешь по трассе на высокой скорости – и для тебя важно прежде всего то, что ты видишь и чувствуешь на этой скорости. И я осознал, что просто зря трачу свои ресурсы на такие прогулки. Поэтому теперь я предпочитаю экономить свои ресурсы, что в нужный момент задействовать их все и сделать свою работу как можно лучше».

Читайте также:

При этом, по словам пилота Mercedes, он вовсе не навязывает свою точку зрения другим гонщикам.

«Не хотел бы рубить сплеча – может быть, в случае с другими пилотами это работает. Но не в случае со мной. Я помню, что Себастьян Феттель делает это постоянно, что он всегда пытается визуализировать, воспроизвести то, как будет выглядеть его круг. Я тоже попробовал это, но никакой пользы это не принесло. У каждого пилота свой подход – и думаю, важно прежде всего найти тот подход, который является наиболее эффективным для тебя».

Также Хэмилтон сообщил, что не видит большого смысла в работе на симуляторе и в среднем за год проезжает по виртуальным трассам не больше 20-ти кругов.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана

Предыдущая новость

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

2
Формула 1

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев

3
Формула 1

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана

4
Формула 1

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера

1дн
5
Формула 1

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе

Самое важное:
Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе
Формула 1

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана
Формула 1

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев
Формула 1

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!
Формула 1

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

Пятничная квалификация в Сильверстоуне пройдет вечером
Формула 1

Пятничная квалификация в Сильверстоуне пройдет вечером

20ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Gliсkenhaus объявила состав экипажа на гонку в Портимане Портиман
WEC

Gliсkenhaus объявила состав экипажа на гонку в Портимане

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл
MotoGP

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана
Формула 1

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!
Формула 1

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

У кого из пилотов есть шанс попасть в Mercedes? Вольф ответил
Формула 1

У кого из пилотов есть шанс попасть в Mercedes? Вольф ответил

Хэмилтон вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года
Формула 1

Хэмилтон вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года

Самое читаемое Сегодня

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!
Формула 1 Формула 1

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана
Формула 1 Формула 1

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера
Формула 1 Формула 1

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл
MotoGP MotoGP

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2
Формула 1 Формула 1

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2

Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar
IndyCar IndyCar

Грожан с третьей попытки выиграл квалификацию в IndyCar

Самое важное:

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана
Формула 1 Формула 1

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!
Формула 1 Формула 1

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.