Хэмилтон назвал бессмысленными прогулки по трассе

Прогулка по трассе в компании инженеров является обязательным элементом уик-энда для большинства пилотов Формулы 1. Однако Льюиса Хэмилтона уже давно не застать за этим занятием – многократный чемпион мира предпочитает проводить четверг другими способами. Почему британец игнорирует традиционный метод подготовки к заездам, сам пилот недавно рассказал в эфире британского телеканала Sky Sports.

«Когда я был моложе, то поступал как все – тоже проходил по трассе в начале уик-энда, – объяснил Хэмилтон. – И достаточно быстро понял, что для меня это все было какой-то бессмысленной процедурой. На автомобиле ты едешь по трассе на высокой скорости – и для тебя важно прежде всего то, что ты видишь и чувствуешь на этой скорости. И я осознал, что просто зря трачу свои ресурсы на такие прогулки. Поэтому теперь я предпочитаю экономить свои ресурсы, что в нужный момент задействовать их все и сделать свою работу как можно лучше».

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При этом, по словам пилота Mercedes, он вовсе не навязывает свою точку зрения другим гонщикам.

«Не хотел бы рубить сплеча – может быть, в случае с другими пилотами это работает. Но не в случае со мной. Я помню, что Себастьян Феттель делает это постоянно, что он всегда пытается визуализировать, воспроизвести то, как будет выглядеть его круг. Я тоже попробовал это, но никакой пользы это не принесло. У каждого пилота свой подход – и думаю, важно прежде всего найти тот подход, который является наиболее эффективным для тебя».

Также Хэмилтон сообщил, что не видит большого смысла в работе на симуляторе и в среднем за год проезжает по виртуальным трассам не больше 20-ти кругов.