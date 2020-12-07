Хэмилтон нацелился выступить в Абу-Даби
Действующий чемпион мира попробует успеть сдать отрицательный анализ на коронавирус и приехать на «Яс-Марину»
Во вторник накануне Гран При Сахира Льюис Хэмилтон объявил, что пропустит гонку, так как подхватил COVID-19. Заболевание протекало у него в легкой форме, однако с проявлением симптомов. Гонщика заменил Джордж Расселл, однако для Mercedes этап оказался самым слабым в сезоне.
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Ранее по ходу нынешнего чемпионата Ф1 двое пилотов – Серхио Перес и Лэнс Стролл – уже сдавали положительный анализ, но оба смогли быстро вернуться в строй. В случае с Хэмилтоном, однако, ситуация осложняется строгими правилами карантина в Бахрейне и Абу-Даби.
Пока гонщик остается на самоизоляции в Манаме, сегодня у него седьмой день карантина.
Правила, действующие в Абу-Даби, требуют от всех въезжающих в страну провести две недели после прибытия в специальной карантинной зоне, и только потом можно официально пересечь границу. Для Ф1 было сделано исключение – уже в понедельник весь паддок под строгим контролем переместится на новое место, после чего его обитатели останутся в закрытой «биосфере», располагаясь на трассе и прилегающих к ней отелях.
У Хэмилтона есть гибкость перемещений благодаря личному самолету, но если он прибудет позже (что неизбежно), то должен будет получить особое разрешение от властей эмирата.
В воскресенье вечером, комментируя актуальное положение дел, глава Mercedes Тото Вольф отметил: «Думаю, если Льюис выздоровеет – а ему с каждым днем все лучше, – и его анализ на COVID будет отрицательным, то он сядет за руль».
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Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси подтвердил, что работа над возвращением Хэмилтона идет на уровне правительств двух стран.
«Понятно, что самая главная часть этого процесса – соблюдение соответствующих национальных законов и правил, – объяснил он журналистам. – Потому решение в первую очередь за медицинскими властями Бахрейна.
Они должны подтвердить, что Льюис здоров и соответствует их нормативам. После этого аналогичное заявление потребуется и от Абу-Даби.
Если два правительства согласятся, что он отвечает всем условиям, то дальше вступают в силу протоколы FIA. Надо сдать отрицательный анализ для того, чтобы попасть в паддок. Но с этим мы не видим проблем».
В теории Хэмилтон успевает приехать в Абу-Даби в субботу днем, как раз к старту квалификации.
«Учитывая нынешние правила, которые уже были задействованы на «Нюрбургринге» (где пятницу пришлось пропустить из-за плохой погоды – прим.ред.), если пилот принял участие в тренировке или квалификации, он вправе стартовать в гонке, – объяснил Маси. – Так что технически гонщику достаточно проехать хотя бы одну сессию.
Нельзя просто прыгнуть за руль и выехать на старт гонки. Но достаточно одной предварительной сессии, будь то тренировка или квалификация».
Проблема лишь в том, что этот сценарий требует от Mercedes и Williams максимальной координации действий. Они должны точно знать, приедет ли Хэмилтон, чтобы понять программу Джорджа Расселла. Вариант, когда тому придется сменить команду по ходу уик-энда, крайне нежелателен.
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Если же будет точно известно, что Льюис присоединится к Гран При в субботу, тогда на первый день его машину можно будет отдать Стоффелю Вандорну, оставив Расселлу возможность сконцентрироваться на работе в своей старой команде.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби Билеты
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Адам Купер