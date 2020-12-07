Хэмилтон нацелился выступить в Абу-Даби

Во вторник накануне Гран При Сахира Льюис Хэмилтон объявил, что пропустит гонку, так как подхватил COVID-19. Заболевание протекало у него в легкой форме, однако с проявлением симптомов. Гонщика заменил Джордж Расселл, однако для Mercedes этап оказался самым слабым в сезоне.

Ранее по ходу нынешнего чемпионата Ф1 двое пилотов – Серхио Перес и Лэнс Стролл – уже сдавали положительный анализ, но оба смогли быстро вернуться в строй. В случае с Хэмилтоном, однако, ситуация осложняется строгими правилами карантина в Бахрейне и Абу-Даби.

Пока гонщик остается на самоизоляции в Манаме, сегодня у него седьмой день карантина.

Правила, действующие в Абу-Даби, требуют от всех въезжающих в страну провести две недели после прибытия в специальной карантинной зоне, и только потом можно официально пересечь границу. Для Ф1 было сделано исключение – уже в понедельник весь паддок под строгим контролем переместится на новое место, после чего его обитатели останутся в закрытой «биосфере», располагаясь на трассе и прилегающих к ней отелях.

У Хэмилтона есть гибкость перемещений благодаря личному самолету, но если он прибудет позже (что неизбежно), то должен будет получить особое разрешение от властей эмирата.

В воскресенье вечером, комментируя актуальное положение дел, глава Mercedes Тото Вольф отметил: «Думаю, если Льюис выздоровеет – а ему с каждым днем все лучше, – и его анализ на COVID будет отрицательным, то он сядет за руль».

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси подтвердил, что работа над возвращением Хэмилтона идет на уровне правительств двух стран.

«Понятно, что самая главная часть этого процесса – соблюдение соответствующих национальных законов и правил, – объяснил он журналистам. – Потому решение в первую очередь за медицинскими властями Бахрейна.

Они должны подтвердить, что Льюис здоров и соответствует их нормативам. После этого аналогичное заявление потребуется и от Абу-Даби.

Если два правительства согласятся, что он отвечает всем условиям, то дальше вступают в силу протоколы FIA. Надо сдать отрицательный анализ для того, чтобы попасть в паддок. Но с этим мы не видим проблем».

В теории Хэмилтон успевает приехать в Абу-Даби в субботу днем, как раз к старту квалификации.

«Учитывая нынешние правила, которые уже были задействованы на «Нюрбургринге» (где пятницу пришлось пропустить из-за плохой погоды – прим.ред.), если пилот принял участие в тренировке или квалификации, он вправе стартовать в гонке, – объяснил Маси. – Так что технически гонщику достаточно проехать хотя бы одну сессию.

Нельзя просто прыгнуть за руль и выехать на старт гонки. Но достаточно одной предварительной сессии, будь то тренировка или квалификация».

Проблема лишь в том, что этот сценарий требует от Mercedes и Williams максимальной координации действий. Они должны точно знать, приедет ли Хэмилтон, чтобы понять программу Джорджа Расселла. Вариант, когда тому придется сменить команду по ходу уик-энда, крайне нежелателен.

Если же будет точно известно, что Льюис присоединится к Гран При в субботу, тогда на первый день его машину можно будет отдать Стоффелю Вандорну, оставив Расселлу возможность сконцентрироваться на работе в своей старой команде.