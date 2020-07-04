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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Хэмилтон нашел проблему в отношении пилотов к расизму

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Хэмилтон нашел проблему в отношении пилотов к расизму
4 июл. 2020 г., 20:00

На пресс-конференции после первой в сезоне квалификации нашлось место и темам, не связанным с результатами субботних заездов

Льюис Хэмилтон еще не решил, будет ли он преклонять колено перед стартом Гран При Австрии – или изберет другой способ, чтобы продемонстрировать свою поддержку движению, сражающемуся против расового неравенства и связанных с этим предубеждений. Об этом шестикратный чемпион мира рассказал во время официальной пресс-конференции по завершении квалификации первого этапа чемпионата мира.

«Мы немного поговорили на эту тему во время брифинга пилотов. Интересно поговорили, – в частности сообщил пилот Mercedes. – Я поблагодарил тех, кто поднимал проблему неравенства в своих соцсетях – и рассказал, что вкладываю в свои посты. Потому что мои слова очень часто интерпретируют очень странным образом.

У пилотов есть авторитет – и есть множество способов озвучить свою точку зрения. И я попытался донести до парней понимание, что отмалчиваться в этой ситуации – значит, быть соучастником несправедливости.

Между тем, молчание еще остается весьма популярной реакцией на проблему – но я воспринимаю это как часть диалога. Многие хотят во всем разобраться, прежде чем что-то говорить. А многие пока не понимают причины и цели протестов. И я продолжаю объяснять, что к чему – пытаясь охватить как можно больше людей».

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Также Хэмилтону задали прямой вопрос о ситуации с идеей преклонить колено перед стартом гонки: является ли проблемой то, что не все пилоты согласны с этой идеей – и попытка воплотить ее в жизнь может продемонстрировать отсутствие в Ф1 единства по актуальному для шестикратного чемпиона мира вопросу? «Да все в курсе, что есть проблема, – ответил пилот. – И нет смысла своими действиями лишний раз показывать, что она есть».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин

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