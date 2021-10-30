Хэмилтон нашел чем гордиться при поражении от Макса

В Гран При США Макс Ферстаппен одержал победу и укрепил лидерство в чемпионате Формулы 1 при том, что считалось, что трасса в Остине должна больше подходить болидам Mercedes. Отыграться в оставшихся гонках Льюису Хэмилтону будет очень непросто.

Похоже, и сам семикратный чемпион стал привыкать к мысли, что в этом году титул может достаться другому. По крайней мере в последнем интервью телеканалу Sky Хэмилтон высказался в том духе, что даже если Ферстаппен станет чемпионом, его победа все равно не сравнится с тем, как сложно самому Хэмилтону достался его первый титул в 2008 году.

«Борьба за мой первый титул была ужасной, – сказал Хэмилтон, который победил с преимуществом в одно очко. – Но я сделал это на второй год выступления в Формуле 1, а Макс вот уже шесть лет отъездил. У меня тогда не было такого, чтобы вся команда работала на мою победу. Я не знал как отбиваться от всего, чем в меня кидались.

У меня не было опыта, не было инструментов, за исключением органов управления в моем болиде. Но я сам всему этому научился, понял, как стать желанным членом команды. Как работать в коллективе, как вместе достигать целей. Мне тогда все это было незнакомо.

И я благодарен, что получил такой опыт. Теперь я знаю, как создавать команду под себя. Знаю, как побеждать с помощью команды, как переживать с ней взлеты и падения».