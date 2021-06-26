Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии Следующая / Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах
Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

Автор:
, редактор

Льюис напрасно обгонял соперников перед быстрым кругом в квалификации

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

Льюис Хэмилтон обогнал шесть машин на круге прогрева перед своей последней попыткой в квалификации Гран При Штирии. Пилот Mercedes рассчитывал занять на трассе позицию получше, но позже признал, что эти обгоны испортили ему быстрый круг. 

Хэмилтон показал третье время в квалификации, но стартовать будет вторым из-за штрафа Валттери Боттаса. От обладателя поула Макса Ферстаппена Хэмилтон отстал на 0,226 секунды.

«Если оглядываться назад... Я знал, что все едут очень медленно, и боялся, что не смогу прогреть шины, – сказал Хэмилтон. – Но я выезжал на грязную траекторию, собирал мусор на шины и потом плохо выехал из финального поворота.

Уже к первому повороту [быстрого круга] я проигрывал одну десятую, а к третьему – две. Так что шансов у меня не было. Потом я стал излишне пилотировать, чтобы отыграть потерянное, но ничего не вышло».

Отметим, что в этом сезоне пилоты неоднократно обсуждали джентльменское соглашение, по которому нельзя обгонять соперников на круге прогрева. В частности, критике за это подвергался Никита Мазепин. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии

Предыдущая новость

Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии

Следующая новость

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

2 ч
2
Формула 1

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии

4 ч
3
Формула 1

Хэмилтон взбесил Ферстаппена на тренировке

8 ч
4
Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

6 ч
5
Формула 1

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах

1 ч
Самое важное:
Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности
Формула 1

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности

1 ч
Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах
Формула 1

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах

1 ч
Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом
Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

2 ч
Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии
Формула 1

Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии

2 ч
Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно
Формула 1

Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно Гран При Штирии
Формула 1

Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии Гран При Штирии
Формула 1

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии

Хэмилтон: Red Bull выигрывает у нас четверть секунды с круга Гран При Штирии
Формула 1

Хэмилтон: Red Bull выигрывает у нас четверть секунды с круга

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон взбесил Ферстаппена на тренировке Гран При Штирии
Формула 1

Хэмилтон взбесил Ферстаппена на тренировке

Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей Гран При Штирии
Формула 1

Анализ: в Австрии Mercedes вновь в роли догоняющей

Вольф уверен: замена Боттаса не повлияет на контракт с Хэмилтоном
Формула 1

Вольф уверен: замена Боттаса не повлияет на контракт с Хэмилтоном

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии
Формула 1 Формула 1

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии

Хэмилтон взбесил Ферстаппена на тренировке
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон взбесил Ферстаппена на тренировке

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах
Формула 1 Формула 1

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы
Формула 1 Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

Гран При Штирии: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?
Формула 1 Формула 1

Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности
Формула 1 Формула 1

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности

Самое важное:

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности
Формула 1 Формула 1

Зайдль о Риккардо: Пока у него не выходит побороть сложности

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах
Формула 1 Формула 1

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии
Формула 1 Формула 1

Мазепин пообещал Шумахеру новое сражение после старта в Австрии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.