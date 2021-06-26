Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

Льюис Хэмилтон обогнал шесть машин на круге прогрева перед своей последней попыткой в квалификации Гран При Штирии. Пилот Mercedes рассчитывал занять на трассе позицию получше, но позже признал, что эти обгоны испортили ему быстрый круг.

Хэмилтон показал третье время в квалификации, но стартовать будет вторым из-за штрафа Валттери Боттаса. От обладателя поула Макса Ферстаппена Хэмилтон отстал на 0,226 секунды.

«Если оглядываться назад... Я знал, что все едут очень медленно, и боялся, что не смогу прогреть шины, – сказал Хэмилтон. – Но я выезжал на грязную траекторию, собирал мусор на шины и потом плохо выехал из финального поворота.

Уже к первому повороту [быстрого круга] я проигрывал одну десятую, а к третьему – две. Так что шансов у меня не было. Потом я стал излишне пилотировать, чтобы отыграть потерянное, но ничего не вышло».

Отметим, что в этом сезоне пилоты неоднократно обсуждали джентльменское соглашение, по которому нельзя обгонять соперников на круге прогрева. В частности, критике за это подвергался Никита Мазепин.