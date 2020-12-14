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Хэмилтон намерен подписать контракт с Mercedes до 25 декабря

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Хэмилтон намерен подписать контракт с Mercedes до 25 декабря
Автор:
, Редактор Ф1

Чемпион намерен подписать соглашение в ближайшие дни

Сезон Формулы 1 закончился, а у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона до сих пор нет контракта на следующий год. По разным причинам гонщик и команда Mercedes несколько раз переносили переговоры по сделке. 

Однако теперь Хэмилтон надеется уладить все в ближайшие дни и подписать новое соглашение до католического Рождества, которое наступает 25 декабря.

«Надеюсь, все произойдет в ближайшую пару недель, – сказал Хэмилтон. – Думаю, мы хотели бы сделать все до Рождества. Я планирую остаться в команде, хочу остаться. Думаю, нам есть чего достигать и в спорте, и за его пределами. Надеюсь, на этой неделе мы начнем обсуждение и к Рождеству его закончим».

С Хэмилтоном согласен босс команды Тото Вольф: «Мы все обсудим. Нам пришлось отложить это. Мы говорили, что переговоры начнутся после завоевания титула. Но потом коронавирус [Хэмилтона] заставил нас подождать еще пару недель. Но теперь осталось лишь сесть за стол переговоров – реальный или виртуальный».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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