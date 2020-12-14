Хэмилтон намерен подписать контракт с Mercedes до 25 декабря

Сезон Формулы 1 закончился, а у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона до сих пор нет контракта на следующий год. По разным причинам гонщик и команда Mercedes несколько раз переносили переговоры по сделке.

Однако теперь Хэмилтон надеется уладить все в ближайшие дни и подписать новое соглашение до католического Рождества, которое наступает 25 декабря.

«Надеюсь, все произойдет в ближайшую пару недель, – сказал Хэмилтон. – Думаю, мы хотели бы сделать все до Рождества. Я планирую остаться в команде, хочу остаться. Думаю, нам есть чего достигать и в спорте, и за его пределами. Надеюсь, на этой неделе мы начнем обсуждение и к Рождеству его закончим».

С Хэмилтоном согласен босс команды Тото Вольф: «Мы все обсудим. Нам пришлось отложить это. Мы говорили, что переговоры начнутся после завоевания титула. Но потом коронавирус [Хэмилтона] заставил нас подождать еще пару недель. Но теперь осталось лишь сесть за стол переговоров – реальный или виртуальный».