Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Хорнер: Не надо начинать войну зеркал Следующая / Главный конструктор McLaren: Снимаю шляпу перед Mercedes
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Хэмилтон: Нам нужно минимум четыре Гран При на решение проблем

Пилот Mercedes признал сложности с «козлением» и пожаловался на боли в спине

Автор:
, Редактор
Хэмилтон: Нам нужно минимум четыре Гран При на решение проблем
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Главной интригой перед Гран При Бахрейна остается форма Mercedes. На тестах болиды чемпионской команды не блистали, а в самой команде говорили о том, что им только предстоит разобраться с тем, как сделать новый болид быстрым.

С другой стороны, соперники из Ferrari и Red Bull уже выразили недоверие словам о плохой форме Mercedes, заметив, что «серебристая» команда любит перед началом сезона притворяться и скрывать свою истинную форму.

Выступая на выставке в Дубае, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон еще больше усилил интригу.

«Тесты прошли для нас тяжело, – признался Хэмилтон. – Это безумие, раньше мы проводили за тестами дни напролет, а теперь у нас всего три дня на то, чтобы обкатать новую конструкцию, да еще и одновременно со всеми остальными.

Таким образом, на первых гонках мы фактически продолжим тестировать наш болид и совершенствовать его. Возможно, нам понадобится не менее четырех гонок, чтобы понять, что с ним делать. Да, у нас проблемы с машиной. Впрочем, вы видели, что все болиды теперь прыгают на скорости.

Я бы мог подумать, что это старость, так как мне уже 37 лет. Но у моего нового напарника, 24-летнего Джорджа Расселла после заездов тоже болела спина. Так что дело не в моем возрасте.

Впрочем, сразу после тестов я участвовал в двух телефонных конференциях, сначала с инженерами, которые занимаются силовыми установками, затем с теми, кто делает шасси. Все очень взволнованы, воодушевлены, они любят вызовы, любят свою работу. И это прекрасно».

Дополнительная информация: Люк Смит

Читайте также:
Билеты
Поделились
Хорнер: Не надо начинать войну зеркал
Предыдущая новость

Хорнер: Не надо начинать войну зеркал
Следующая новость

Главный конструктор McLaren: Снимаю шляпу перед Mercedes

Главный конструктор McLaren: Снимаю шляпу перед Mercedes
Больше от
Сергей Иванов
Правдоруб Ньюи: Автопром свернул не туда, Ф1 пошла следом
Формула 1

Правдоруб Ньюи: Автопром свернул не туда, Ф1 пошла следом

Тише едешь – быстрее будешь. В Pirelli раскрыли лайфхак 2022 года
Формула 1

Тише едешь – быстрее будешь. В Pirelli раскрыли лайфхак 2022 года

Главный конструктор McLaren: Снимаю шляпу перед Mercedes
Формула 1

Главный конструктор McLaren: Снимаю шляпу перед Mercedes

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон решил сменить фамилию. Точнее, доработать
Формула 1

Хэмилтон решил сменить фамилию. Точнее, доработать

Эксперт назвал главную проблему Mercedes. Это вовсе не машина
Формула 1

Эксперт назвал главную проблему Mercedes. Это вовсе не машина

Хэмилтон: Мы пока не готовы побеждать Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Хэмилтон: Мы пока не готовы побеждать

Самое важное:

Правдоруб Ньюи: Автопром свернул не туда, Ф1 пошла следом
Формула 1 Формула 1

Правдоруб Ньюи: Автопром свернул не туда, Ф1 пошла следом

Тише едешь – быстрее будешь. В Pirelli раскрыли лайфхак 2022 года
Формула 1 Формула 1

Тише едешь – быстрее будешь. В Pirelli раскрыли лайфхак 2022 года

Главный конструктор McLaren: Снимаю шляпу перед Mercedes
Формула 1 Формула 1

Главный конструктор McLaren: Снимаю шляпу перед Mercedes

Хэмилтон: Нам нужно минимум четыре Гран При на решение проблем
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Нам нужно минимум четыре Гран При на решение проблем

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.