Хэмилтон: Нам нужно минимум четыре Гран При на решение проблем

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Главной интригой перед Гран При Бахрейна остается форма Mercedes. На тестах болиды чемпионской команды не блистали, а в самой команде говорили о том, что им только предстоит разобраться с тем, как сделать новый болид быстрым.

С другой стороны, соперники из Ferrari и Red Bull уже выразили недоверие словам о плохой форме Mercedes, заметив, что «серебристая» команда любит перед началом сезона притворяться и скрывать свою истинную форму.

Выступая на выставке в Дубае, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон еще больше усилил интригу.

«Тесты прошли для нас тяжело, – признался Хэмилтон. – Это безумие, раньше мы проводили за тестами дни напролет, а теперь у нас всего три дня на то, чтобы обкатать новую конструкцию, да еще и одновременно со всеми остальными.

Таким образом, на первых гонках мы фактически продолжим тестировать наш болид и совершенствовать его. Возможно, нам понадобится не менее четырех гонок, чтобы понять, что с ним делать. Да, у нас проблемы с машиной. Впрочем, вы видели, что все болиды теперь прыгают на скорости.

Я бы мог подумать, что это старость, так как мне уже 37 лет. Но у моего нового напарника, 24-летнего Джорджа Расселла после заездов тоже болела спина. Так что дело не в моем возрасте.

Впрочем, сразу после тестов я участвовал в двух телефонных конференциях, сначала с инженерами, которые занимаются силовыми установками, затем с теми, кто делает шасси. Все очень взволнованы, воодушевлены, они любят вызовы, любят свою работу. И это прекрасно».

Дополнительная информация: Люк Смит