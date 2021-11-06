Хэмилтон: Нам банально не хватает прижимной силы

Причиной отставания пилотов Mercedes от Макса Ферстаппена во второй тренировке Гран При Мексики является нехватка прижимной силы у болида W12. Об этом вечером в пятницу журналистам рассказал Льюис Хэмилтон.

«Ощущения от поведения машины в целом были хорошими. У нас не было никаких проблем по ходу тренировок – и думаю, мы показали все, на что сейчас способны, – заявил пилот, после обеда уступивший лидеру чемпионата мира 0,509 с. – Наши базовые настройки были неплохими – и мы постепенно улучшали их, понемногу делая машину быстрее. И при этом не случалось ничего, что вызвало бы у нас беспокойство.

Думаю, Red Bull сейчас просто быстрее нас. Нам не хватает прижимной силы – и именно поэтому мы уступаем соперникам примерно полсекунды».

Валттери Боттас, показавший во второй тренировке 2-е время и проигравший Ферстаппену 0,424 с, согласился с мнением напарника.

«В начале дня ситуация была непростой из-за низкого уровня сцепления с покрытием. На трассе было много пыли – и из-за этого было сложно вообще разобраться, как машина себя ведет и насколько она быстра.

Но, на мой взгляд, если мы и не до конца использовали свой потенциал, то запаса для дальнейшего прогресса не слишком много. Я не скажу, что машина была в чем-то плоха – вся проблема в том, что машины Red Bull выглядят очень быстрыми и нам надо каким-то образом изыскать резервы и подтянуться к ним. В частности, чтобы вести борьбу за поул – в квалификационной конфигурации на мягких шинах их темп очень хорош».

Напомним, что на первой тренировке Гран При Мексики оба пилота Mercedes опередили Ферстаппена – но отставание голландца было небольшим (лидер Red Bull уступил Боттасу чуть больше десятой, а Хэмилтону – и вовсе около пяти сотых). К тому же, многие эксперты сходятся на том, что утром Mercedes использовала более агрессивные настройки мотора.

К тому же, у автомобиля Боттаса были замечены непривычно малые для Мехико отверстия в задней части понтонов. Использование таких деталей в гонке может привести к проблемам с охлаждением силовой установки – поэтому эксперты считают, что команда экспериментирует с конфигурацией задней части понтонов. Соответственно, решающие заезды финн может провести на машине другой конфигурации – и его пятничный темп относительно соперников может оказаться не слишком показательным.