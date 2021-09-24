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Формула 1 / Гран При России Новости

Хэмилтон: Надо использовать штраф Ферстаппена по-максимуму

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Льюис нацелен отыграть у Макса как можно больше очков в Сочи

Хэмилтон: Надо использовать штраф Ферстаппена по-максимуму

Макс Ферстаппен стартует на Гран При России последним из-за смены мотора. Это дает его главному конкуренту Льюису Хэмилтону хороший шанс выйти в лидеры чемпионата. Но британец заверил, что для него штраф Ферстаппена ничего не изменил в поставленных задачах.

«Для нас это ничего не меняет, надо сосредоточиться на скорости и делать свое дело, – сказал Хэмилтон. – В плане надежности это тяжелое время для всех. Для него это обидная ситуация, а нам надо воспользоваться ей по-максимуму. Два первых места стали бы для нас хорошим результатом».

Сам Хэмилтон в обеих пятничных тренировках уступил своему партнеру Валттери Боттасу, но списал результат на разные настройки:

«Нам надо поменять настройки. Мы с Валттери намеренно сделали их разными, чтобы посмотреть, какие лучше. Сегодня мы их изучим и поймем, как вернуться на верный путь».

В то же время Льюис признал, что Боттас особенно хорош в Сочи:

«Есть трассы, на которых он просто исключителен. Есть трассы, которые подходят Валттери, есть те, что наоборот. Для меня это обычная трасса, не лучшая и не худшая. Но я могу кое-что улучшить за счет настроек».

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