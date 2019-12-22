Хэмилтон: Надеюсь, в Ф1 появится сильная женщина
Гонщик Mercedes рассказал о желании сделать Формулу 1 разнообразнее – с точки зрения ее участников.
Mercedes опубликовала трогательное видео, в котором Льюис Хэмилтон прогуливается по гаражу среди своих чемпионских автомобилей, делится воспоминаниями, рассуждениями и надеждами. Среди прочего британец затронул тему трудностей, с которыми сталкиваются молодые гонщики, которым не хватает финансовой поддержки – и выразил желание исправить эту ситуацию.
«Я хочу помогать молодежи, – сказал шестикратный чемпион. – Я хочу помочь изменить этот спорт, чтобы он стал более разнообразным. Я хочу, чтобы в командах было разнообразие, чтобы спорт стал доступнее.
Я был на церемонии FIA, где встретил азиатскую семью и подумал: "Эй, мне казалось, что здесь я буду единственным темнокожим", – потому что обычно так и случается. Такие вещи могут вам показаться забавными, но я всю жизнь так живу.
Поэтому было приятно увидеть людей с разным цветом кожи на мероприятии – темнокожие ли они, азиаты. Здорово, что наш мир становится разнообразнее, он открыт для всех».
Хэмилтон отметил, что хочет видеть больше разнообразия в Ф1 и за пределами этнических групп.
«Надеюсь, что в один момент появится молодая и сильная женщина и всех удивит. Разве это не было бы чем-то особенным?» – сказал Льюис.
Среди гонщиц ближе всех к Формуле 1 Татьяна Кальдерон, которая в этом году стала первой женщиной в современной Формуле 2. А также Джейми Чедвик, победившая в дебютном сезоне W Series и попавшая в юниорскую программу Williams.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Хэмилтон: Надеюсь, в Ф1 появится сильная женщина
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