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Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Надеюсь, в Ф1 появится сильная женщина

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Хэмилтон: Надеюсь, в Ф1 появится сильная женщина
Автор:
22 дек. 2019 г., 11:05

Гонщик Mercedes рассказал о желании сделать Формулу 1 разнообразнее – с точки зрения ее участников.

Mercedes опубликовала трогательное видео, в котором Льюис Хэмилтон прогуливается по гаражу среди своих чемпионских автомобилей, делится воспоминаниями, рассуждениями и надеждами. Среди прочего британец затронул тему трудностей, с которыми сталкиваются молодые гонщики, которым не хватает финансовой поддержки – и выразил желание исправить эту ситуацию.

«Я хочу помогать молодежи, – сказал шестикратный чемпион. – Я хочу помочь изменить этот спорт, чтобы он стал более разнообразным. Я хочу, чтобы в командах было разнообразие, чтобы спорт стал доступнее.

Я был на церемонии FIA, где встретил азиатскую семью и подумал: "Эй, мне казалось, что здесь я буду единственным темнокожим", – потому что обычно так и случается. Такие вещи могут вам показаться забавными, но я всю жизнь так живу. 

Поэтому было приятно увидеть людей с разным цветом кожи на мероприятии – темнокожие ли они, азиаты. Здорово, что наш мир становится разнообразнее, он открыт для всех».

Хэмилтон отметил, что хочет видеть больше разнообразия в Ф1 и за пределами этнических групп.

«Надеюсь, что в один момент появится молодая и сильная женщина и всех удивит. Разве это не было бы чем-то особенным?» – сказал Льюис.

Среди гонщиц ближе всех к Формуле 1 Татьяна Кальдерон, которая в этом году стала первой женщиной в современной Формуле 2. А также Джейми Чедвик, победившая в дебютном сезоне W Series и попавшая в юниорскую программу Williams.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Денис Буденков

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