Хэмилтон: Надеюсь, Элбона оставят в Red Bull
Льюис Хэмилтон выразил надежду, что Александр Элбон останется в Red Bull, и его не постигнет участь пилотов, которые быстро лишились своего места.
Еще год назад предполагалось, что Алекс Элбон будет выступать в Формуле Е за Nissan, с которой подписал контракт. Однако таец получил место в Toro Rosso, а спустя 12 гонок перешел в топ-команду, заменив Пьера Гасли в Red Bull Racing.
На недавнем Гран При Мексики Льюис Хэмилтон впервые оказался на трассе рядом с Элбоном, когда преследовал его в начале гонки. Британца, который в этом году оформит шестой титул, впечатлил пилотаж Алекса.
«Он очень здорово пилотировал, не совершал ошибок, – сказал Хэмилтон. – Этот год стал для него настоящим вызовом, ему пришлось соперничать с гонщиком, которого многие очень высоко оценивают, которого создавали для пьедестала.
Он пришел сюда в очень юном возрасте, да еще и со всеми трудностями, которые он пережил в жизни – а его жизненная история довольно интересна – несмотря на все невзгоды.
У него впереди блестящее будущее. Я надеюсь, что Red Bull будет поддерживать его еще долгие годы. Это очень, очень важно, потому что они часто довольно быстро выплевывают гонщиков, если те не всегда справляются с работой. Надеюсь, они хорошо к нему относятся».
По словам руководителя Red Bull Кристиана Хорнера, Элбон действительно произвел впечатление на команду.
«Алекс набрал больше очков с летнего перерыва, чем Макс. Такого мы точно не ожидали. Думаю, Алекс очень здорово справляется, учитывая, что это его первый год в Формуле 1. Он становится сильнее, он очень усердно работает, дает обратную связь о машине. Он впечатлил команду своим отношением и подходом», – сказал Хорнер.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Джек Беньон
Хэмилтон: Надеюсь, Элбона оставят в Red Bull
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