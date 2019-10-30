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Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Надеюсь, Элбона оставят в Red Bull

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Хэмилтон: Надеюсь, Элбона оставят в Red Bull
Автор:
, Журналист (Global)
30 окт. 2019 г., 08:34

Льюис Хэмилтон выразил надежду, что Александр Элбон останется в Red Bull, и его не постигнет участь пилотов, которые быстро лишились своего места.

Еще год назад предполагалось, что Алекс Элбон будет выступать в Формуле Е за Nissan, с которой подписал контракт. Однако таец получил место в Toro Rosso, а спустя 12 гонок перешел в топ-команду, заменив Пьера Гасли в Red Bull Racing.

На недавнем Гран При Мексики Льюис Хэмилтон впервые оказался на трассе рядом с Элбоном, когда преследовал его в начале гонки. Британца, который в этом году оформит шестой титул, впечатлил пилотаж Алекса.

«Он очень здорово пилотировал, не совершал ошибок, – сказал Хэмилтон. – Этот год стал для него настоящим вызовом, ему пришлось соперничать с гонщиком, которого многие очень высоко оценивают, которого создавали для пьедестала.

Он пришел сюда в очень юном возрасте, да еще и со всеми трудностями, которые он пережил в жизни – а его жизненная история довольно интересна – несмотря на все невзгоды.

У него впереди блестящее будущее. Я надеюсь, что Red Bull будет поддерживать его еще долгие годы. Это очень, очень важно, потому что они часто довольно быстро выплевывают гонщиков, если те не всегда справляются с работой. Надеюсь, они хорошо к нему относятся».

По словам руководителя Red Bull Кристиана Хорнера, Элбон действительно произвел впечатление на команду.

«Алекс набрал больше очков с летнего перерыва, чем Макс. Такого мы точно не ожидали. Думаю, Алекс очень здорово справляется, учитывая, что это его первый год в Формуле 1. Он становится сильнее, он очень усердно работает, дает обратную связь о машине. Он впечатлил команду своим отношением и подходом», – сказал Хорнер.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джек Беньон

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