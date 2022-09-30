Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / СМИ: Red Bull нарушила требования по лимиту бюджета за 2021 год Следующая / Латифи объяснил, за что его уволили из Williams
Формула 1 / Гран При Сингапура Отчет о тренировке

Хэмилтон начал уик-энд в Сингапуре с лучшего времени в тренировке

В первой пятничной сессии Льюис выиграл меньше десятой у Макса Ферстаппена, Шарль Леклер остался третьим

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Хэмилтон начал уик-энд в Сингапуре с лучшего времени в тренировке
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Для Льюиса Хэмилтона лучшее время в протоколе стало первым в нынешнем году – семикратный чемпион еще ни разу в сезоне-2022 не становился быстрейшим. 

Он показал время 1:43.033 за пять минут до клетчатого влага, при этом только на третьем секторе его время оказалось абсолютно лучшим. Британец из Mercedes использовал для своей попытки комплект свежих шин Soft (C5), которые не использовались в Ф1 с июльского этапа в Шпильберге. 

Лидер сезона Макс Ферстаппен, который до того долгое время оставался первым, практически в это же время вынужден был прервать свою попытку из-за ошибки и выезда с трассы в 16-м повороте. Голландец из Red Bull остался вторым с разницей 0,084 секунды.

Шарль Леклер, потерявший время в начале сессии из-за проблем с тормозами своей Ferrari, остался третьим (+0,4). Серхио Перес замкнул квартет лидеров и стал последним из тех, кто не отстал от Льюиса на секунду. 

Джордж Расселл и Карлос Сайнс с минимальной разницей показали пятую и шестую скорость, причем испанцу после первой серии кругов серьезно поменяли настройки подвески – первый вариант категорически не уcтроил пилота Ferrari. 

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Сессию пришлось ненадолго прервать красными флагами после 40 минут из-за того, что Лэнс Стролл задел барьер задним левым колесом на выходе из пятого поворота. Aston Martin получила повреждения (скорее всего, приводного вала), и инженер попросил канадца срочно остановиться. При этом в протоколе Лэнс остался восьмым – и лучшим из тех, кто использовал для самого быстрого круга более жесткую резину Medium.

Других серьезных происшествий по ходу часа не было, хотя гонщики регулярно выезжали за белые линии. 

Ландо Норрис, McLaren MCL36

Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Ландо Норрис получил в тренировке единственный экземпляр обновленного днища McLaren. Его машину активно поливали аэродинамической краской для оценки работы новинки, однако по скорости британец остался только 19-м – в секунде позади своего напарника Даниэля Риккардо. 

Читайте также:

Алекс Элбон вернулся за руль после удаления аппендикса и показал 16-е время. 

Результаты первой тренировки Гран При Сингапура

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20 1'43.033  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 20 1'43.117 0.084
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 17 1'43.435 0.402
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 15 1'43.839 0.806
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 21 1'44.066 1.033
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 24 1'44.138 1.105
7 France Эстебан Окон Alpine Renault 24 1'44.736 1.703
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 12 1'45.221 2.188
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 24 1'45.258 2.225
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 11 1'45.336 2.303
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 22 1'45.354 2.321
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 21 1'45.724 2.691
13 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 24 1'45.725 2.692
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 22 1'46.028 2.995
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 26 1'46.081 3.048
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 20 1'46.119 3.086
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 25 1'46.408 3.375
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 23 1'46.601 3.568
19 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 22 1'46.680 3.647
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 18 1'47.092 4.059
Полные результаты
Поделились
Комментарии
СМИ: Red Bull нарушила требования по лимиту бюджета за 2021 год
Предыдущая новость

СМИ: Red Bull нарушила требования по лимиту бюджета за 2021 год
Следующая новость

Латифи объяснил, за что его уволили из Williams

Латифи объяснил, за что его уволили из Williams
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гонщики Ferrari стали лучшими по итогам пятницы в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

Гонщики Ferrari стали лучшими по итогам пятницы в Сингапуре

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре

Пиастри выбрал номер для выступлений в Формуле 1
Формула 1

Пиастри выбрал номер для выступлений в Формуле 1

Самое важное:

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре
Формула 1 Формула 1

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре

Побежденный было эффект вновь проявил себя на трассе «Марина-Бэй», чем сильно огорчил чемпионскую команду

Хорнер заверил, что Red Bull не превышала лимит бюджета в 2021 году
Формула 1 Формула 1

Хорнер заверил, что Red Bull не превышала лимит бюджета в 2021 году

Руководитель Red Bull Racing включился в спор о финансовых нарушениях и исключил возможность таковых со стороны своей команды

В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными
Формула 1 Формула 1

В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными

Команда привезла на трассу «Марина-Бэй» детали, призванные усилить машину в медленных и среднескоростных поворотах

Фото дня: машина Гасли вспыхнула по ходу тренировки
Формула 1 Формула 1

Фото дня: машина Гасли вспыхнула по ходу тренировки

AlphaTauri загорелась во время второй пятничной сессии, с пожаром удалось быстро справиться

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.