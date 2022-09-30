Хэмилтон начал уик-энд в Сингапуре с лучшего времени в тренировке
В первой пятничной сессии Льюис выиграл меньше десятой у Макса Ферстаппена, Шарль Леклер остался третьим
Для Льюиса Хэмилтона лучшее время в протоколе стало первым в нынешнем году – семикратный чемпион еще ни разу в сезоне-2022 не становился быстрейшим.
Он показал время 1:43.033 за пять минут до клетчатого влага, при этом только на третьем секторе его время оказалось абсолютно лучшим. Британец из Mercedes использовал для своей попытки комплект свежих шин Soft (C5), которые не использовались в Ф1 с июльского этапа в Шпильберге.
Лидер сезона Макс Ферстаппен, который до того долгое время оставался первым, практически в это же время вынужден был прервать свою попытку из-за ошибки и выезда с трассы в 16-м повороте. Голландец из Red Bull остался вторым с разницей 0,084 секунды.
Шарль Леклер, потерявший время в начале сессии из-за проблем с тормозами своей Ferrari, остался третьим (+0,4). Серхио Перес замкнул квартет лидеров и стал последним из тех, кто не отстал от Льюиса на секунду.
Джордж Расселл и Карлос Сайнс с минимальной разницей показали пятую и шестую скорость, причем испанцу после первой серии кругов серьезно поменяли настройки подвески – первый вариант категорически не уcтроил пилота Ferrari.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Сессию пришлось ненадолго прервать красными флагами после 40 минут из-за того, что Лэнс Стролл задел барьер задним левым колесом на выходе из пятого поворота. Aston Martin получила повреждения (скорее всего, приводного вала), и инженер попросил канадца срочно остановиться. При этом в протоколе Лэнс остался восьмым – и лучшим из тех, кто использовал для самого быстрого круга более жесткую резину Medium.
Других серьезных происшествий по ходу часа не было, хотя гонщики регулярно выезжали за белые линии.
Ландо Норрис, McLaren MCL36
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Ландо Норрис получил в тренировке единственный экземпляр обновленного днища McLaren. Его машину активно поливали аэродинамической краской для оценки работы новинки, однако по скорости британец остался только 19-м – в секунде позади своего напарника Даниэля Риккардо.
Алекс Элбон вернулся за руль после удаления аппендикса и показал 16-е время.
Результаты первой тренировки Гран При Сингапура
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'43.033
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|20
|1'43.117
|0.084
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|17
|1'43.435
|0.402
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|15
|1'43.839
|0.806
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|21
|1'44.066
|1.033
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'44.138
|1.105
|7
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|24
|1'44.736
|1.703
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|12
|1'45.221
|2.188
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'45.258
|2.225
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|11
|1'45.336
|2.303
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|1'45.354
|2.321
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'45.724
|2.691
|13
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'45.725
|2.692
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|22
|1'46.028
|2.995
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|1'46.081
|3.048
|16
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|20
|1'46.119
|3.086
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|1'46.408
|3.375
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|23
|1'46.601
|3.568
|19
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|22
|1'46.680
|3.647
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|18
|1'47.092
|4.059
|Полные результаты
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