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Формула 1 Новость

Хэмилтон начал переговоры с Mercedes о новом контракте

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, Главный редактор

Действующий чемпион мира обозначил не только желание остаться в команде, но и предпочтения по кандидатуре напарника

Хэмилтон начал переговоры с Mercedes о новом контракте

Переговоры между Льюисом Хэмилтоном и командой Mercedes по вопросу о продлении контракта уже начались. Об этом британец рассказал журналистам на пресс-конференции в паддоке Гран При Штирии.

Ранее семикратный чемпион мира, в начале года подписавший с немецким коллективом соглашение сроком на один год, озвучивал желание пораньше определиться со своим будущим. Обозначив в качестве ориентира начало летнего перерыва в чемпионате (последняя гонка перед перерывом пройдет 1 августа в Венгрии).

«Мы начали переговоры, – сообщил Хэмилтон журналистам. – Пока мне особо нечего рассказать о них. Но разговоры имели место, и все складывается хорошо».

Гонщик также поддержал своего товарища по команде, который после нескольких неудачных гонок, по общему мнению, стремительно теряет шансы на сохранение своего места в составе чемпионской команды. Некоторое время назад, в частности, появились слухи, что руководство немецкого коллектива уже приняло решение заменить Валттери Боттаса на Джорджа Расселла. 

«Валттери – мой лучший напарник, – сообщил Хэмилтон. – И речь не только о его скорости. Также очень важна атмосфера в команде, насколько комфортно тебе работать с товарищем по команде. У каждого из нас были подъемы и спады по ходу карьеры, но в целом я могу назвать Валттери просто фантастическим партнером. И я не считаю необходимым его на кого-то менять».

Действующего чемпиона мира тут же попросили прокомментировать перспективы Расселла, но Хэмилтон предпочел уклониться от ответа: «Сейчас он не является моим напарником, и нет необходимости что-то о нем говорить».

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