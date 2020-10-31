Хэмилтон на тренировке в Имоле опередил всех на три десятых

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на единственной тренировке Гран При Эмилии-Романьи. Свой самый быстрый круг лидер чемпионата мира проехал почти на три десятых быстрее Макса Ферстаппена и почти на полсекунды – быстрее своего напарника Валттери Боттаса. Все три пилота показали свои лучшие результаты на шинах Soft.

Как и следовало ожидать от единственной тренировки уик-энда, трасса по ходу отведенных командам полутора часов не пустовала, начиная с самых первых минут. На треке, где последняя гонка Ф1 проводилась почти 15 лет назад, участникам пришлось многое начинать с чистого листа – и поэтому в начале тренировки времена на круге улучшались невероятными для других трасс темпами: за первую четверть часа гонщики сняли с лучшего результата добрых 6 секунд. Даниил Квят, в какой-то момент показавший лучшее время, уже через 3 минуты оказался на 19-й позиции.

Промежуточный протокол перетряхивался тем активнее, что в начале сессии пилоты нередко выезжали за пределы трассы – и судьи регулярно аннулировали круг то одного, то другого гонщика. Из-за этого, в частности, с первой строчки быстро пропал Пьер Гасли, показавший было лучшее время в первой трети тренировки.

В первые полчаса сессии большинство гонщиков использовали шины Hard – и лучшее время долго принадлежало Максу Ферстаппену, в то время как пилоты Mercedes были не слишком быстры (к примеру, Валттери Боттас долго находился в глубине второй десятки). Неплохо смотрелись и другие пилоты австрийского концерна – в какой-то момент вся первая стройка состояла из гонщиков Red Bull и AlphaTauri.

По истечении первых тридцати минут гонщики начали активно работать с шинами Medium и Soft. В этот период Ферстаппен также некоторое время возглавлял протокол (в отличие от пилотов Mercedes, он дважды выезжал из боксов на свежих мягких покрышках) – результат же, который в итоге стал лучшим, был показан Хэмилтоном ровно за полчаса до окончания сессии.

Даниил Квят, как и большинство пилотов (14 из 20-ти), по ходу тренировки опробовал все три типа шин. Лучший результат, который россиянин показал на мягкой резине, оказался на 1,2 с медленнее, чем у Хэмилтона, и на 0,3 с медленнее, чем у напарника. В итоговом протоколе Квят разместился на 8-й строчке.

Результаты тренировки