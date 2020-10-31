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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Отчет о тренировке

Хэмилтон на тренировке в Имоле опередил всех на три десятых

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Хэмилтон на тренировке в Имоле опередил всех на три десятых
Автор:
, Главный редактор

Макс Ферстаппен находился на первой строчке дольше других, но остаться на ней до конца сессии не смог

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на единственной тренировке Гран При Эмилии-Романьи. Свой самый быстрый круг лидер чемпионата мира проехал почти на три десятых быстрее Макса Ферстаппена и почти на полсекунды – быстрее своего напарника Валттери Боттаса. Все три пилота показали свои лучшие результаты на шинах Soft.

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Как и следовало ожидать от единственной тренировки уик-энда, трасса по ходу отведенных командам полутора часов не пустовала, начиная с самых первых минут. На треке, где последняя гонка Ф1 проводилась почти 15 лет назад, участникам пришлось многое начинать с чистого листа – и поэтому в начале тренировки времена на круге улучшались невероятными для других трасс темпами: за первую четверть часа гонщики сняли с лучшего результата добрых 6 секунд. Даниил Квят, в какой-то момент показавший лучшее время, уже через 3 минуты оказался на 19-й позиции.

Промежуточный протокол перетряхивался тем активнее, что в начале сессии пилоты нередко выезжали за пределы трассы – и судьи регулярно аннулировали круг то одного, то другого гонщика. Из-за этого, в частности, с первой строчки быстро пропал Пьер Гасли, показавший было лучшее время в первой трети тренировки.

В первые полчаса сессии большинство гонщиков использовали шины Hard – и лучшее время долго принадлежало Максу Ферстаппену, в то время как пилоты Mercedes были не слишком быстры (к примеру, Валттери Боттас долго находился в глубине второй десятки). Неплохо смотрелись и другие пилоты австрийского концерна – в какой-то момент вся первая стройка состояла из гонщиков Red Bull и AlphaTauri.

По истечении первых тридцати минут гонщики начали активно работать с шинами Medium и Soft. В этот период Ферстаппен также некоторое время возглавлял протокол (в отличие от  пилотов Mercedes, он дважды выезжал из боксов на свежих мягких покрышках) – результат же, который в итоге стал лучшим, был показан Хэмилтоном ровно за полчаса до окончания сессии.

Даниил Квят, как и большинство пилотов (14 из 20-ти), по ходу тренировки опробовал все три типа шин. Лучший результат, который россиянин показал на мягкой резине, оказался на 1,2 с медленнее, чем у Хэмилтона, и на 0,3 с медленнее, чем у напарника. В итоговом протоколе Квят разместился на 8-й строчке.

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Результаты тренировки

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 46    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 39 0.297 0.297
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 47 0.492 0.195
4 France Пьер Гасли AlphaTauri 46 0.907 0.415
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari 41 0.962 0.055
6 Australia Даниэль Риккардо Renault 32 1.113 0.151
7 France Эстебан Окон Renault 44 1.219 0.106
8 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 47 1.240 0.021
9 Thailand Александр Элбон Red Bull 41 1.335 0.095
10 Canada Лэнс Стролл Racing Point 42 1.356 0.021
11 Mexico Серхио Перес Racing Point 42 1.383 0.027
12 Germany Себастьян Феттель Ferrari 40 1.441 0.058
13 France Ромен Грожан Haas 42 1.824 0.383
14 Spain Карлос Сайнс McLaren 42 1.834 0.010
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 33 1.838 0.004
16 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 45 1.945 0.107
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 43 1.958 0.013
18 United Kingdom Джордж Расселл Williams 43 2.054 0.096
19 Denmark Кевин Магнуссен Haas 45 2.334 0.280
20 Canada Николя Латифи Williams 29 3.053 0.719
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Автор Кирилл Качнов

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