Хэмилтон на тренировке в Имоле опередил всех на три десятых
Макс Ферстаппен находился на первой строчке дольше других, но остаться на ней до конца сессии не смог
Льюис Хэмилтон показал лучшее время на единственной тренировке Гран При Эмилии-Романьи. Свой самый быстрый круг лидер чемпионата мира проехал почти на три десятых быстрее Макса Ферстаппена и почти на полсекунды – быстрее своего напарника Валттери Боттаса. Все три пилота показали свои лучшие результаты на шинах Soft.
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Как и следовало ожидать от единственной тренировки уик-энда, трасса по ходу отведенных командам полутора часов не пустовала, начиная с самых первых минут. На треке, где последняя гонка Ф1 проводилась почти 15 лет назад, участникам пришлось многое начинать с чистого листа – и поэтому в начале тренировки времена на круге улучшались невероятными для других трасс темпами: за первую четверть часа гонщики сняли с лучшего результата добрых 6 секунд. Даниил Квят, в какой-то момент показавший лучшее время, уже через 3 минуты оказался на 19-й позиции.
Промежуточный протокол перетряхивался тем активнее, что в начале сессии пилоты нередко выезжали за пределы трассы – и судьи регулярно аннулировали круг то одного, то другого гонщика. Из-за этого, в частности, с первой строчки быстро пропал Пьер Гасли, показавший было лучшее время в первой трети тренировки.
В первые полчаса сессии большинство гонщиков использовали шины Hard – и лучшее время долго принадлежало Максу Ферстаппену, в то время как пилоты Mercedes были не слишком быстры (к примеру, Валттери Боттас долго находился в глубине второй десятки). Неплохо смотрелись и другие пилоты австрийского концерна – в какой-то момент вся первая стройка состояла из гонщиков Red Bull и AlphaTauri.
По истечении первых тридцати минут гонщики начали активно работать с шинами Medium и Soft. В этот период Ферстаппен также некоторое время возглавлял протокол (в отличие от пилотов Mercedes, он дважды выезжал из боксов на свежих мягких покрышках) – результат же, который в итоге стал лучшим, был показан Хэмилтоном ровно за полчаса до окончания сессии.
Даниил Квят, как и большинство пилотов (14 из 20-ти), по ходу тренировки опробовал все три типа шин. Лучший результат, который россиянин показал на мягкой резине, оказался на 1,2 с медленнее, чем у Хэмилтона, и на 0,3 с медленнее, чем у напарника. В итоговом протоколе Квят разместился на 8-й строчке.
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Результаты тренировки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|46
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|39
|0.297
|0.297
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|47
|0.492
|0.195
|4
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|46
|0.907
|0.415
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|41
|0.962
|0.055
|6
|Даниэль Риккардо
|Renault
|32
|1.113
|0.151
|7
|Эстебан Окон
|Renault
|44
|1.219
|0.106
|8
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|47
|1.240
|0.021
|9
|Александр Элбон
|Red Bull
|41
|1.335
|0.095
|10
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|42
|1.356
|0.021
|11
|Серхио Перес
|Racing Point
|42
|1.383
|0.027
|12
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|40
|1.441
|0.058
|13
|Ромен Грожан
|Haas
|42
|1.824
|0.383
|14
|Карлос Сайнс
|McLaren
|42
|1.834
|0.010
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|33
|1.838
|0.004
|16
|Ландо Норрис
|McLaren
|45
|1.945
|0.107
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|43
|1.958
|0.013
|18
|Джордж Расселл
|Williams
|43
|2.054
|0.096
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|45
|2.334
|0.280
|20
|Николя Латифи
|Williams
|29
|3.053
|0.719
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Автор
|Кирилл Качнов