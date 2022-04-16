Хэмилтон: На самом долгом брифинге пилотов мы говорили о трусах

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Накануне Гран При Формулы 1 в Австралии состоялся традиционный брифинг пилотов, который уже обрел историческое значение. Помимо обсуждения допустимых маневров позади машины безопасности судьи напомнили пилотам о запрете на ношение пирсинга и украшений за рулем болидов, а также пообещали наказывать за использование нижнего белья без омологации FIA.

Присутствовавший на встрече Льюис Хэмилтон удивился, что судьи говорят о таких мелочах, а сами даже не носят защитных масок.

«Это был самый длинный брифинг пилотов за всю мою жизнь, – признался Хэмилтон. – А я уже давно выступаю в гонках, но никогда не бывал на столь долгих брифингах.

Кроме того, далеко не все были в масках. Некоторые пилоты носили маски, но большинство ребят из FIA были без них, из-за чего я чувствовал дискомфорт.

И я не понимаю, зачем мы обсуждали все эти мелочи вроде нижнего белья. Нам правда надо об этом говорить? Но даже после всех этих обсуждений, у меня нет ощущения, что контроль стал жестче».