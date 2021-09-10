Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке

В Монце участников Ф1 во второй раз в нынешнем сезоне ждет спринтерская гонка, потому программа первой тренировки оказалась не такой, как всегда. Посвятив первые 40 минут работе на длинных сериях и более жесткой резине, в концовке пилоты стали тренировать квалификационные попытки.

Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, пока протокол не возглавил лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен (1:21.378) Пилот Red Bull показал свой результат на шинах Soft (C4), однако вскоре свою попытку провел Льюис Хэмилтон. Хотя у британца стояли шины Medium, он проехал гораздо быстрее – 1:20.926.

Ландо Норрис – также на Medium – в самом конце тренировки показал было второе время (1:21.202), но судьи зафиксировали у него выезд за пределы трассы и результат не засчитали.

Хэмилтон вообще не использовал по ходу сессии самые мягкие слики, но соперники так и не смогли опередить его. Ферстаппен остался вторым, проехав за час меньше всех кругов, Валттери Боттас подтвердил хороший темп Mercedes третьим временем.

Лэнс Стролл из Aston Martin стал «лучшим из остальных», выиграв несколько сотых у прошлогоднего победителя Гран При Италии Пьера Гасли. Пилоты Ferrari стали на домашней трассе седьмым и 11-м.

Сильнейшим представителем McLaren в итоге оказался показавший девятое время Даниэль Риккардо, однако анализ лучших секторов показывает, что в действительности оранжевые машины куда быстрее – пилоты команды уступили по скорости только Хэмилтону.

Никита Мазепин показал в пятницу утром 19-й результат. Россиянин проехал 23 круга и опередил на одну десятую своего партнера по Haas Мика Шумахера.

Сессия обошлась без происшествий и желтых флагов. Пилоты активно искали пределы возможностей машин, выезжая за поребрики, но аварий удалось избежать.

Роберт Кубица, который второй уик-энд подряд заменяет в Alfa Romeo Кими Райкконена, показал 16-й результат, опередив соперников из Williams и Haas.

Результаты первой тренировки Гран При Италии