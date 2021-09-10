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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о тренировке

Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке

Автор:
, Ответственный редактор

Пятничная утренняя сессия Гран При Италии завершилась в пользу Mercedes и действующего чемпиона мира

Хэмилтон на полсекунды обогнал Ферстаппена в тренировке

В Монце участников Ф1 во второй раз в нынешнем сезоне ждет спринтерская гонка, потому программа первой тренировки оказалась не такой, как всегда. Посвятив первые 40 минут работе на длинных сериях и более жесткой резине, в концовке пилоты стали тренировать квалификационные попытки. 

Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, пока протокол не возглавил лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен (1:21.378) Пилот Red Bull показал свой результат на шинах Soft (C4), однако вскоре свою попытку провел Льюис Хэмилтон. Хотя у британца стояли шины Medium, он проехал гораздо быстрее – 1:20.926.

Ландо Норрис – также на Medium – в самом конце тренировки показал было второе время (1:21.202), но судьи зафиксировали у него выезд за пределы трассы и результат не засчитали.

Хэмилтон вообще не использовал по ходу сессии самые мягкие слики, но соперники так и не смогли опередить его. Ферстаппен остался вторым, проехав за час меньше всех кругов, Валттери Боттас подтвердил хороший темп Mercedes третьим временем.

Лэнс Стролл из Aston Martin стал «лучшим из остальных», выиграв несколько сотых у прошлогоднего победителя Гран При Италии Пьера Гасли. Пилоты Ferrari стали на домашней трассе седьмым и 11-м.

Сильнейшим представителем McLaren в итоге оказался показавший девятое время Даниэль Риккардо, однако анализ лучших секторов показывает, что в действительности оранжевые машины куда быстрее – пилоты команды уступили по скорости только Хэмилтону.

Никита Мазепин показал в пятницу утром 19-й результат. Россиянин проехал 23 круга и опередил на одну десятую своего партнера по Haas Мика Шумахера.

Сессия обошлась без происшествий и желтых флагов. Пилоты активно искали пределы возможностей машин, выезжая за поребрики, но аварий удалось избежать.

 

Роберт Кубица, который второй уик-энд подряд заменяет в Alfa Romeo Кими Райкконена, показал 16-й результат, опередив соперников из Williams и Haas.

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Результаты первой тренировки Гран При Италии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 28 1'20.926  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 22 1'21.378 0.452
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 29 1'21.451 0.525
4 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'21.676 0.750
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 28 1'21.719 0.793
6 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 26 1'21.824 0.898
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 26 1'21.914 0.988
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 24 1'21.926 1.000
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 27 1'22.003 1.077
10 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 23 1'22.039 1.113
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 25 1'22.102 1.176
12 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 27 1'22.103 1.177
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 26 1'22.270 1.344
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 31 1'22.530 1.604
15 France Эстебан Окон Alpine Renault 27 1'22.534 1.608
16 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo Ferrari 28 1'23.009 2.083
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 31 1'23.092 2.166
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 30 1'23.442 2.516
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 23 1'23.445 2.519
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 23 1'23.551 2.625
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