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Формула 1 / Гран При Турции Отчет о тренировке

Хэмилтон на 0,5 с опередил Ферстаппена на FP1 в Стамбуле

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, главный редактор

В первом заезде уик-энда все гонщики активно работали с составом С4, который в прошлом году на Гран При Турции не использовался

Хэмилтон на 0,5 с опередил Ферстаппена на FP1 в Стамбуле

Льюис Хэмилтон показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Турции. Лидер Mercedes проехал круг на мягких шинах за 1:24.178, почти на полсекунды опередив ближайших преследователей – Макса Ферстаппена и Шарля Леклера. Результат британца стал новым рекордом трассы, оказавшись примерно на 6 десятых секунды лучше предыдущего результата (показанного Хуаном Пабло Монтойей на McLaren в гонке 2005 года).

Самым популярным составом шин по ходу тренировки стал Soft (С4), который команды не использовали в прошлом сезоне. С ним работали все без исключения гонщики, причем пилоты Mercedes и Red Bull (а также еще 3-х команд) использовали его в течение всей сессии. Лучшим временем на других составах стал результат Эстебана Окона – круг француза на Hard оказался на три четверти секунды медленнее лучшего времени сессии. 

Стоит отметить, что времена первой тренировки оказались примерно на 10 секунд лучше, чем в том же самом заезде год назад. Причинами этого являются и разница в погодных условиях (сейчас температуры воздуха и покрытия выше на 4-7 градусов), и тот факт, что на этот раз Pirelli привезла на трассу в Стамбуле более мягкую шинную комбинацию (C2-C4 вместо С1-С3).

В прошлом году главной проблемой для команд в Стамбуле стала нехватка сцепления с трассой из-за битума, проступавшего на поверхности свежеуложенного асфальта. На этот раз впечатления гонщиков были противоречивыми. К примеру, Ландо Норрис сразу после выезда на трассу рассказал команде, что сейчас зацеп гораздо лучше. В то же самое время Макс Ферстаппен заявил, что у него нехватка сцепления передних шин с покрытием делает ситуацию хуже, чем в прошлом году. Впрочем, голландец тут же предположил, что источником проблем являются скорее шины, чем асфальт. Пьер Гасли сообщил команде, что у него «совершенно новые» ощущения от турецкой трассы – и сотрудники марки Pirelli на этом основании предположили, что собранные в прошлом году данные могут оказаться не слишком полезными для команд. Что в теории может повысить степень непредсказуемости результатов главных заездов уик-энда.

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Никита Мазепин по ходу тренировки работал с шинами составом Soft (C4) и Hard (C2) и показал в итоге последний результат, отстав от Хэмилтона почти на 3 секунды и проиграв около полусекунды своему напарнику Мику Шумахеру. При этом россиянин (вместе с пилотами Alfa Romeo) вошел в тройку лидеров по максимальной скорости в точке замера этого показателя.

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Тем временем самая важная новость, появившаяся по ходу тренировки, не была связана с происходившим непосредственно на трассе. Во время сессии стало известно, что по ходу уик-энда команда Mercedes заменит двигатель внутреннего сгорания на машине Льюиса Хэмилтона. Эта замена станет внеплановой, а значит – после квалификации лидер чемпионата мира будет оштрафован потерей 10 мест на стартовой решетке. Напомним, на предыдущем этапе в Сочи в аналогичной ситуации оказался Макс Ферстаппен, стартовавший с последней позиции, но сумевший благодаря дождю незадолго до финиша закончить гонку на 2-м месте.

На этот раз главным событием,  связанным с Red Bull, стало первое появление болидов австрийской команды на трассе в необычной расцветке: привычный темно-синий цвет был заменен на белый с целью отметить заслуги компании Honda в последних успехах коллектива.

 

Изначально машины «Быков» должны были выйти в этой расцветке на старт Гран При Японии – но не смогут этого сделать, так как этап на трассе «Сузука» отменен из-за коронавирусных ограничений. Слова благодарности марке Honda по ходу этого уик-энда также украшают задние антикрылья болидов AlphaTauri.

Не обошлось на этот раз и без изменений в дизайне шлемов. В частности, Себастьян Феттель проведет турецкий этап в новой версии своего головного убора. 

 

Темой новой расцветки стало привлечение внимания к угрозе, которую представляет деятельность человека для экосистем морей и океанов. На шлеме нашли себе место кораллы, киты, черепахи и другие морские обитатели.

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 26    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 24 0.425 0.425
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 27 0.476 0.051
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 28 0.664 0.188
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 25 0.682 0.018
6 France Эстебан Окон Alpine 30 0.731 0.049
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 26 1.169 0.438
8 France Пьер Гасли AlphaTauri 30 1.204 0.035
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine 26 1.205 0.001
10 Mexico Серхио Перес Red Bull 24 1.281 0.076
11 United Kingdom Джордж Расселл Williams 25 1.507 0.226
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren 26 1.572 0.065
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 26 1.632 0.060
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 24 1.635 0.003
15 Canada Николя Латифи Williams 28 1.685 0.050
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 24 1.755 0.070
17 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 29 2.183 0.428
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri 28 2.246 0.063
19 Germany Мик Шумахер Haas 25 2.458 0.212
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 28 2.841 0.383
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