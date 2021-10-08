Хэмилтон на 0,5 с опередил Ферстаппена на FP1 в Стамбуле

Льюис Хэмилтон показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Турции. Лидер Mercedes проехал круг на мягких шинах за 1:24.178, почти на полсекунды опередив ближайших преследователей – Макса Ферстаппена и Шарля Леклера. Результат британца стал новым рекордом трассы, оказавшись примерно на 6 десятых секунды лучше предыдущего результата (показанного Хуаном Пабло Монтойей на McLaren в гонке 2005 года).

Самым популярным составом шин по ходу тренировки стал Soft (С4), который команды не использовали в прошлом сезоне. С ним работали все без исключения гонщики, причем пилоты Mercedes и Red Bull (а также еще 3-х команд) использовали его в течение всей сессии. Лучшим временем на других составах стал результат Эстебана Окона – круг француза на Hard оказался на три четверти секунды медленнее лучшего времени сессии.

Стоит отметить, что времена первой тренировки оказались примерно на 10 секунд лучше, чем в том же самом заезде год назад. Причинами этого являются и разница в погодных условиях (сейчас температуры воздуха и покрытия выше на 4-7 градусов), и тот факт, что на этот раз Pirelli привезла на трассу в Стамбуле более мягкую шинную комбинацию (C2-C4 вместо С1-С3).

В прошлом году главной проблемой для команд в Стамбуле стала нехватка сцепления с трассой из-за битума, проступавшего на поверхности свежеуложенного асфальта. На этот раз впечатления гонщиков были противоречивыми. К примеру, Ландо Норрис сразу после выезда на трассу рассказал команде, что сейчас зацеп гораздо лучше. В то же самое время Макс Ферстаппен заявил, что у него нехватка сцепления передних шин с покрытием делает ситуацию хуже, чем в прошлом году. Впрочем, голландец тут же предположил, что источником проблем являются скорее шины, чем асфальт. Пьер Гасли сообщил команде, что у него «совершенно новые» ощущения от турецкой трассы – и сотрудники марки Pirelli на этом основании предположили, что собранные в прошлом году данные могут оказаться не слишком полезными для команд. Что в теории может повысить степень непредсказуемости результатов главных заездов уик-энда.

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Никита Мазепин по ходу тренировки работал с шинами составом Soft (C4) и Hard (C2) и показал в итоге последний результат, отстав от Хэмилтона почти на 3 секунды и проиграв около полусекунды своему напарнику Мику Шумахеру. При этом россиянин (вместе с пилотами Alfa Romeo) вошел в тройку лидеров по максимальной скорости в точке замера этого показателя.

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Тем временем самая важная новость, появившаяся по ходу тренировки, не была связана с происходившим непосредственно на трассе. Во время сессии стало известно, что по ходу уик-энда команда Mercedes заменит двигатель внутреннего сгорания на машине Льюиса Хэмилтона. Эта замена станет внеплановой, а значит – после квалификации лидер чемпионата мира будет оштрафован потерей 10 мест на стартовой решетке. Напомним, на предыдущем этапе в Сочи в аналогичной ситуации оказался Макс Ферстаппен, стартовавший с последней позиции, но сумевший благодаря дождю незадолго до финиша закончить гонку на 2-м месте.

На этот раз главным событием, связанным с Red Bull, стало первое появление болидов австрийской команды на трассе в необычной расцветке: привычный темно-синий цвет был заменен на белый с целью отметить заслуги компании Honda в последних успехах коллектива.

Изначально машины «Быков» должны были выйти в этой расцветке на старт Гран При Японии – но не смогут этого сделать, так как этап на трассе «Сузука» отменен из-за коронавирусных ограничений. Слова благодарности марке Honda по ходу этого уик-энда также украшают задние антикрылья болидов AlphaTauri.

Не обошлось на этот раз и без изменений в дизайне шлемов. В частности, Себастьян Феттель проведет турецкий этап в новой версии своего головного убора.

Темой новой расцветки стало привлечение внимания к угрозе, которую представляет деятельность человека для экосистем морей и океанов. На шлеме нашли себе место кораллы, киты, черепахи и другие морские обитатели.