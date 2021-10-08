Хэмилтон на 0,5 с опередил Ферстаппена на FP1 в Стамбуле
В первом заезде уик-энда все гонщики активно работали с составом С4, который в прошлом году на Гран При Турции не использовался
Льюис Хэмилтон показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Турции. Лидер Mercedes проехал круг на мягких шинах за 1:24.178, почти на полсекунды опередив ближайших преследователей – Макса Ферстаппена и Шарля Леклера. Результат британца стал новым рекордом трассы, оказавшись примерно на 6 десятых секунды лучше предыдущего результата (показанного Хуаном Пабло Монтойей на McLaren в гонке 2005 года).
Самым популярным составом шин по ходу тренировки стал Soft (С4), который команды не использовали в прошлом сезоне. С ним работали все без исключения гонщики, причем пилоты Mercedes и Red Bull (а также еще 3-х команд) использовали его в течение всей сессии. Лучшим временем на других составах стал результат Эстебана Окона – круг француза на Hard оказался на три четверти секунды медленнее лучшего времени сессии.
Стоит отметить, что времена первой тренировки оказались примерно на 10 секунд лучше, чем в том же самом заезде год назад. Причинами этого являются и разница в погодных условиях (сейчас температуры воздуха и покрытия выше на 4-7 градусов), и тот факт, что на этот раз Pirelli привезла на трассу в Стамбуле более мягкую шинную комбинацию (C2-C4 вместо С1-С3).
В прошлом году главной проблемой для команд в Стамбуле стала нехватка сцепления с трассой из-за битума, проступавшего на поверхности свежеуложенного асфальта. На этот раз впечатления гонщиков были противоречивыми. К примеру, Ландо Норрис сразу после выезда на трассу рассказал команде, что сейчас зацеп гораздо лучше. В то же самое время Макс Ферстаппен заявил, что у него нехватка сцепления передних шин с покрытием делает ситуацию хуже, чем в прошлом году. Впрочем, голландец тут же предположил, что источником проблем являются скорее шины, чем асфальт. Пьер Гасли сообщил команде, что у него «совершенно новые» ощущения от турецкой трассы – и сотрудники марки Pirelli на этом основании предположили, что собранные в прошлом году данные могут оказаться не слишком полезными для команд. Что в теории может повысить степень непредсказуемости результатов главных заездов уик-энда.
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Никита Мазепин по ходу тренировки работал с шинами составом Soft (C4) и Hard (C2) и показал в итоге последний результат, отстав от Хэмилтона почти на 3 секунды и проиграв около полусекунды своему напарнику Мику Шумахеру. При этом россиянин (вместе с пилотами Alfa Romeo) вошел в тройку лидеров по максимальной скорости в точке замера этого показателя.
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Тем временем самая важная новость, появившаяся по ходу тренировки, не была связана с происходившим непосредственно на трассе. Во время сессии стало известно, что по ходу уик-энда команда Mercedes заменит двигатель внутреннего сгорания на машине Льюиса Хэмилтона. Эта замена станет внеплановой, а значит – после квалификации лидер чемпионата мира будет оштрафован потерей 10 мест на стартовой решетке. Напомним, на предыдущем этапе в Сочи в аналогичной ситуации оказался Макс Ферстаппен, стартовавший с последней позиции, но сумевший благодаря дождю незадолго до финиша закончить гонку на 2-м месте.
На этот раз главным событием, связанным с Red Bull, стало первое появление болидов австрийской команды на трассе в необычной расцветке: привычный темно-синий цвет был заменен на белый с целью отметить заслуги компании Honda в последних успехах коллектива.
Изначально машины «Быков» должны были выйти в этой расцветке на старт Гран При Японии – но не смогут этого сделать, так как этап на трассе «Сузука» отменен из-за коронавирусных ограничений. Слова благодарности марке Honda по ходу этого уик-энда также украшают задние антикрылья болидов AlphaTauri.
Не обошлось на этот раз и без изменений в дизайне шлемов. В частности, Себастьян Феттель проведет турецкий этап в новой версии своего головного убора.
Темой новой расцветки стало привлечение внимания к угрозе, которую представляет деятельность человека для экосистем морей и океанов. На шлеме нашли себе место кораллы, киты, черепахи и другие морские обитатели.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|26
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|24
|0.425
|0.425
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|27
|0.476
|0.051
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|28
|0.664
|0.188
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|25
|0.682
|0.018
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|30
|0.731
|0.049
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|26
|1.169
|0.438
|8
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|30
|1.204
|0.035
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|26
|1.205
|0.001
|10
|Серхио Перес
|Red Bull
|24
|1.281
|0.076
|11
|Джордж Расселл
|Williams
|25
|1.507
|0.226
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|26
|1.572
|0.065
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|26
|1.632
|0.060
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|24
|1.635
|0.003
|15
|Николя Латифи
|Williams
|28
|1.685
|0.050
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|24
|1.755
|0.070
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|29
|2.183
|0.428
|18
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|28
|2.246
|0.063
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|25
|2.458
|0.212
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|28
|2.841
|0.383
|Полные результаты
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