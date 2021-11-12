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Формула 1 / Гран При Бразилии Отчет о тренировке

Хэмилтон на 0,4 с опередил Ферстаппена на FP1 в Сан-Паулу

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, главный редактор

Семикратный чемпион был не слишком быстр на шинах Medium, а вот на мягких покрышках показал лучшее время сессии

Хэмилтон на 0,4 с опередил Ферстаппена на FP1 в Сан-Паулу

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран При Бразилии. На протяжении большей части сессии лучшие результаты принадлежали Ферстаппену, однако за 8 минут до окончания заезда лидер Mercedes на мягких (но при этом не самых свежих) шинах опередил голландца на несколько сотых. А вскоре после этого проехал по-настоящему быстрый круг, увеличив отрыв от гонщика Red Bull до 0,367 с.

Начали сессию пилоты традиционно с езды на более жестких шинах составов Medium и Hard. Несколько пилотов (к примеру, выступающие за McLaren и Alpine) продолжили работать с этими составами до конца заездов – а ведь в пятничной квалификации можно будет использовать только покрышки Soft.

Примечательно, что первой половине тренировки гонщики Mercedes проехали заметно больше кругов, чем их соперники из Red Bull – в сумме 38 кругов против 20-ти (все четыре пилота использовали резину Medium). Преимущество было явно на стороне «Быков» – по времени лучшего круга на покрышках средней жесткости Хэмилтон уступил Ферстаппену больше восьми десятых секунды. В это же время в радиоэфире можно было услышать реплику британца с просьбой к команде «придумать что-нибудь другое с передней подвеской».

Ближе к середине сессии над трассой прошел легкий дождь – но он никак не сказался на ходе тренировки и не привел к каким-либо инцидентам. Сессия вообще обошлась без вылетов трассы – и причиной наибольшего беспокойства была жесткая атака поребриков Шарлем Леклером в 4-м повороте в последние 10 минут сессии. «Мощный был удар», – сказал монегаск команде по радио, когда просил проверить состояние машины.

По ходу тренировки появилась информация о том, что перед началом уик-энда команда Mercedes установила на автомобиль Хэмилтона новый двигатель внутреннего сгорания. Речь идет об уже второй внеплановой замене мотора – таким образом, на старте воскресной гонки британец потеряет 5 позиций по отношению к позиции на финише субботнего спринта.

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Хэмилтон также стал одним из гонщиков, которые вышли на тренировку в шлемах обновленного дизайна. Семикратный чемпион мира посвятил новую расцветку памяти своего кумира Айртона Сенны. Напарник и главный соперник лидера Mercedes также доработали дизайн своих головных уборов – но уже без прямой связи с гонками. Боттас с помощью шлема рассказал о своей любви к кофе, а Ферстаппен просто сделал свой головной убор «более бразильским» с помощью цветов национального флага южноамериканской страны.

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Никита Мазепин, как и его напарник, в первой половине сессии использовал шины Medium, а во второй – покрышки Soft. По лучшему времени на круге росссиянин, оставшийся в протоколе на последней позиции, уступил Хэмилтону почти 3 секунды, а напарнику – примерно полсекунды.

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 31    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 22 0.367 0.367
3 Mexico Серхио Перес Red Bull 28 0.442 0.075
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 30 0.517 0.075
5 France Пьер Гасли AlphaTauri 32 0.830 0.313
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 31 1.074 0.244
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 32 1.092 0.018
8 France Эстебан Окон Alpine 27 1.095 0.003
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine 26 1.151 0.056
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 27 1.302 0.151
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri 33 1.324 0.022
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 28 1.363 0.039
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 31 1.393 0.030
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 31 1.537 0.144
15 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 27 1.560 0.023
16 Germany Мик Шумахер Haas 27 1.835 0.275
17 Canada Николя Латифи Williams 23 1.852 0.017
18 United Kingdom Джордж Расселл Williams 24 1.888 0.036
19 Australia Даниэль Риккардо McLaren 25 1.940 0.052
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 28 2.292 0.352
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