Хэмилтон на 0,4 с опередил Ферстаппена на FP1 в Сан-Паулу
Семикратный чемпион был не слишком быстр на шинах Medium, а вот на мягких покрышках показал лучшее время сессии
Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран При Бразилии. На протяжении большей части сессии лучшие результаты принадлежали Ферстаппену, однако за 8 минут до окончания заезда лидер Mercedes на мягких (но при этом не самых свежих) шинах опередил голландца на несколько сотых. А вскоре после этого проехал по-настоящему быстрый круг, увеличив отрыв от гонщика Red Bull до 0,367 с.
Начали сессию пилоты традиционно с езды на более жестких шинах составов Medium и Hard. Несколько пилотов (к примеру, выступающие за McLaren и Alpine) продолжили работать с этими составами до конца заездов – а ведь в пятничной квалификации можно будет использовать только покрышки Soft.
Примечательно, что первой половине тренировки гонщики Mercedes проехали заметно больше кругов, чем их соперники из Red Bull – в сумме 38 кругов против 20-ти (все четыре пилота использовали резину Medium). Преимущество было явно на стороне «Быков» – по времени лучшего круга на покрышках средней жесткости Хэмилтон уступил Ферстаппену больше восьми десятых секунды. В это же время в радиоэфире можно было услышать реплику британца с просьбой к команде «придумать что-нибудь другое с передней подвеской».
Ближе к середине сессии над трассой прошел легкий дождь – но он никак не сказался на ходе тренировки и не привел к каким-либо инцидентам. Сессия вообще обошлась без вылетов трассы – и причиной наибольшего беспокойства была жесткая атака поребриков Шарлем Леклером в 4-м повороте в последние 10 минут сессии. «Мощный был удар», – сказал монегаск команде по радио, когда просил проверить состояние машины.
По ходу тренировки появилась информация о том, что перед началом уик-энда команда Mercedes установила на автомобиль Хэмилтона новый двигатель внутреннего сгорания. Речь идет об уже второй внеплановой замене мотора – таким образом, на старте воскресной гонки британец потеряет 5 позиций по отношению к позиции на финише субботнего спринта.
Хэмилтон также стал одним из гонщиков, которые вышли на тренировку в шлемах обновленного дизайна. Семикратный чемпион мира посвятил новую расцветку памяти своего кумира Айртона Сенны. Напарник и главный соперник лидера Mercedes также доработали дизайн своих головных уборов – но уже без прямой связи с гонками. Боттас с помощью шлема рассказал о своей любви к кофе, а Ферстаппен просто сделал свой головной убор «более бразильским» с помощью цветов национального флага южноамериканской страны.
Никита Мазепин, как и его напарник, в первой половине сессии использовал шины Medium, а во второй – покрышки Soft. По лучшему времени на круге росссиянин, оставшийся в протоколе на последней позиции, уступил Хэмилтону почти 3 секунды, а напарнику – примерно полсекунды.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|31
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|22
|0.367
|0.367
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|28
|0.442
|0.075
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|30
|0.517
|0.075
|5
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|32
|0.830
|0.313
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|31
|1.074
|0.244
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|32
|1.092
|0.018
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|27
|1.095
|0.003
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|26
|1.151
|0.056
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|27
|1.302
|0.151
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|33
|1.324
|0.022
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|28
|1.363
|0.039
|13
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|31
|1.393
|0.030
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|31
|1.537
|0.144
|15
|Ландо Норрис
|McLaren
|27
|1.560
|0.023
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|27
|1.835
|0.275
|17
|Николя Латифи
|Williams
|23
|1.852
|0.017
|18
|Джордж Расселл
|Williams
|24
|1.888
|0.036
|19
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|25
|1.940
|0.052
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|28
|2.292
|0.352
|Полные результаты
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