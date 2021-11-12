Хэмилтон на 0,4 с опередил Ферстаппена на FP1 в Сан-Паулу

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран При Бразилии. На протяжении большей части сессии лучшие результаты принадлежали Ферстаппену, однако за 8 минут до окончания заезда лидер Mercedes на мягких (но при этом не самых свежих) шинах опередил голландца на несколько сотых. А вскоре после этого проехал по-настоящему быстрый круг, увеличив отрыв от гонщика Red Bull до 0,367 с.

Начали сессию пилоты традиционно с езды на более жестких шинах составов Medium и Hard. Несколько пилотов (к примеру, выступающие за McLaren и Alpine) продолжили работать с этими составами до конца заездов – а ведь в пятничной квалификации можно будет использовать только покрышки Soft.

Примечательно, что первой половине тренировки гонщики Mercedes проехали заметно больше кругов, чем их соперники из Red Bull – в сумме 38 кругов против 20-ти (все четыре пилота использовали резину Medium). Преимущество было явно на стороне «Быков» – по времени лучшего круга на покрышках средней жесткости Хэмилтон уступил Ферстаппену больше восьми десятых секунды. В это же время в радиоэфире можно было услышать реплику британца с просьбой к команде «придумать что-нибудь другое с передней подвеской».

Ближе к середине сессии над трассой прошел легкий дождь – но он никак не сказался на ходе тренировки и не привел к каким-либо инцидентам. Сессия вообще обошлась без вылетов трассы – и причиной наибольшего беспокойства была жесткая атака поребриков Шарлем Леклером в 4-м повороте в последние 10 минут сессии. «Мощный был удар», – сказал монегаск команде по радио, когда просил проверить состояние машины.

По ходу тренировки появилась информация о том, что перед началом уик-энда команда Mercedes установила на автомобиль Хэмилтона новый двигатель внутреннего сгорания. Речь идет об уже второй внеплановой замене мотора – таким образом, на старте воскресной гонки британец потеряет 5 позиций по отношению к позиции на финише субботнего спринта.

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Хэмилтон также стал одним из гонщиков, которые вышли на тренировку в шлемах обновленного дизайна. Семикратный чемпион мира посвятил новую расцветку памяти своего кумира Айртона Сенны. Напарник и главный соперник лидера Mercedes также доработали дизайн своих головных уборов – но уже без прямой связи с гонками. Боттас с помощью шлема рассказал о своей любви к кофе, а Ферстаппен просто сделал свой головной убор «более бразильским» с помощью цветов национального флага южноамериканской страны.

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Никита Мазепин, как и его напарник, в первой половине сессии использовал шины Medium, а во второй – покрышки Soft. По лучшему времени на круге росссиянин, оставшийся в протоколе на последней позиции, уступил Хэмилтону почти 3 секунды, а напарнику – примерно полсекунды.