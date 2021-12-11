Хэмилтон на 0,2 секунды превзошел Макса в FP3 в Абу-Даби

Льюис Хэмилтон закончил последнюю тренировку в Абу-Даби с лучшим временем, проехав круг за 1:23,274. Он оказался на 0,214 секунды быстрее Макса Ферстаппена, который в итоговых результатах стал вторым.

Пилоты Mercedes проехали лишь по одному кругу на шинах Hard, а всю остальную сессию провели с мягкой резиной. В Red Bull, наоборот, большую часть тренировки использовали Medium, а большинство пилотов и вовсе предпочли тренироваться на самых жестких шинах.

В первой части сессии преимущество Хэмилтона на мягких шинах над Ферстаппеном, который ездил на Medium, превышало 1,5 секунды. Улучшить пилот Red Bull смог только перейдя на Soft, но перебить время Хэмилтона он не сумел. Впрочем, именно за Ферстаппеном остался абсолютно лучший третий сектор.

Позади лидеров разместились их напарники Валттери Боттас и Серхио Перес. При этом лучший круг мексиканца был на 22 тысячных медленнее, чем у финна.

Под конец сессии Хэмилтон жаловался по радио на то, что мягкие шины очень быстро деградируют. Стоит учесть, что температура трассы во время заезда была 39 градусов по Цельсию. К вечерней квалификации она определенно будет ниже, как и в гонке, которая стартует на закате.

Интересно, что в начале сессии гонщики Red Bull ездили с очевидно отличными задними антикрыльями. В середине сессии механики перенастроили крыло Ферстаппену.

Россиянин Никита Мазепин на сей раз уступил напарнику по Haas Мику Шумахеру почти секунду. Он вновь, как и в Джидде, стал участником опасного инцидента с Хэмилтоном, когда гонщик Mercedes неожиданно выехал перед Мазепиным из боксов, тем самым вынудив Мазепина уклоняться.