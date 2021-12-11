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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Отчет о тренировке

Хэмилтон на 0,2 секунды превзошел Макса в FP3 в Абу-Даби

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Пилоты Mercedes почти всю сессию проехали на шинах Soft

Хэмилтон на 0,2 секунды превзошел Макса в FP3 в Абу-Даби

Льюис Хэмилтон закончил последнюю тренировку в Абу-Даби с лучшим временем, проехав круг за 1:23,274. Он оказался на 0,214 секунды быстрее Макса Ферстаппена, который в итоговых результатах стал вторым. 

Пилоты Mercedes проехали лишь по одному кругу на шинах Hard, а всю остальную сессию провели с мягкой резиной. В Red Bull, наоборот, большую часть тренировки использовали Medium, а большинство пилотов и вовсе предпочли тренироваться на самых жестких шинах.

В первой части сессии преимущество Хэмилтона на мягких шинах над Ферстаппеном, который ездил на Medium, превышало 1,5 секунды. Улучшить пилот Red Bull смог только перейдя на Soft, но перебить время Хэмилтона он не сумел. Впрочем, именно за Ферстаппеном остался абсолютно лучший третий сектор.

Позади лидеров разместились их напарники Валттери Боттас и Серхио Перес. При этом лучший круг мексиканца был на 22 тысячных медленнее, чем у финна.

Под конец сессии Хэмилтон жаловался по радио на то, что мягкие шины очень быстро деградируют. Стоит учесть, что температура трассы во время заезда была 39 градусов по Цельсию. К вечерней квалификации она определенно будет ниже, как и в гонке, которая стартует на закате.  

Интересно, что в начале сессии гонщики Red Bull ездили с очевидно отличными задними антикрыльями. В середине сессии механики перенастроили крыло Ферстаппену.

Россиянин Никита Мазепин на сей раз уступил напарнику по Haas Мику Шумахеру почти секунду. Он вновь, как и в Джидде, стал участником опасного инцидента с Хэмилтоном, когда гонщик Mercedes неожиданно выехал перед Мазепиным из боксов, тем самым вынудив Мазепина уклоняться.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 23 1'23.274  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 23 1'23.488 0.214
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 21 1'24.025 0.751
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 21 1'24.047 0.773
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 17 1'24.106 0.832
6 Japan Юки Цунода AlphaTauri 22 1'24.223 0.949
7 France Пьер Гасли AlphaTauri 22 1'24.251 0.977
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari 20 1'24.595 1.321
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren 16 1'24.733 1.459
10 Monaco Шарль Леклер Ferrari 21 1'24.758 1.484
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 22 1'24.821 1.547
12 France Эстебан Окон Alpine 18 1'24.834 1.560
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 23 1'25.037 1.763
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 18 1'25.048 1.774
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine 19 1'25.094 1.820
16 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 25 1'25.115 1.841
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 22 1'25.220 1.946
18 Canada Николя Латифи Williams 19 1'25.322 2.048
19 Germany Мик Шумахер Haas 18 1'25.340 2.066
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 19 1'26.332 3.058
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