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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Хэмилтон на 0,2 с опередил Ферстаппена на FP3 в Шпильберге

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Пилоты AlphaTauri вновь отличились, уступив только гонщикам Mercedes и Red Bull

Хэмилтон на 0,2 с опередил Ферстаппена на FP3 в Шпильберге

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на третьей тренировке Гран При Штирии. Действующий чемпион мира на две десятых опередил лидирующего в чемпионате Макса Ферстаппена и почти на полсекунды – своего напарника.

Самым популярным типом шин по ходу тренировки закономерно был Soft, на котором и были показаны лучшие результаты. 6 пилотов (в т.ч. пилоты Mercedes и Ферстаппен) ездили только на нем, 12 в первой части сессии поездили еще и на Medium (самым быстрым на таких покрышках стал Серхио Перес), а пилоты Haas перешли на мягкие шины после одной серии кругов на резине Hard.

Никита Мазепин показал последний результат, уступив около двух с половиной секунд лучшему времени сессии и больше чем полсекунды – своему напарнику. По ходу тренировки россиянин успел вылететь на газон, а ранее один из его кругов был аннулирован за нарушение границ трассы.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 19    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 16 0.204 0.204
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 25 0.463 0.259
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 21 0.657 0.194
5 Japan Юки Цунода AlphaTauri 23 0.781 0.124
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 22 0.929 0.148
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 21 0.971 0.042
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine 24 1.031 0.060
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 18 1.076 0.045
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 20 1.123 0.047
11 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 24 1.187 0.064
12 France Эстебан Окон Alpine 22 1.307 0.120
13 Spain Карлос Сайнс Ferrari 22 1.329 0.022
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams 23 1.494 0.165
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 25 1.573 0.079
16 Germany Мик Шумахер Haas 24 1.623 0.050
17 Australia Даниэль Риккардо McLaren 20 1.747 0.124
18 Canada Николя Латифи Williams 22 1.750 0.003
19 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 19 2.285 0.535
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 22 2.323 0.038
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