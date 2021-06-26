Хэмилтон на 0,2 с опередил Ферстаппена на FP3 в Шпильберге
Пилоты AlphaTauri вновь отличились, уступив только гонщикам Mercedes и Red Bull
Льюис Хэмилтон показал лучшее время на третьей тренировке Гран При Штирии. Действующий чемпион мира на две десятых опередил лидирующего в чемпионате Макса Ферстаппена и почти на полсекунды – своего напарника.
Самым популярным типом шин по ходу тренировки закономерно был Soft, на котором и были показаны лучшие результаты. 6 пилотов (в т.ч. пилоты Mercedes и Ферстаппен) ездили только на нем, 12 в первой части сессии поездили еще и на Medium (самым быстрым на таких покрышках стал Серхио Перес), а пилоты Haas перешли на мягкие шины после одной серии кругов на резине Hard.
Никита Мазепин показал последний результат, уступив около двух с половиной секунд лучшему времени сессии и больше чем полсекунды – своему напарнику. По ходу тренировки россиянин успел вылететь на газон, а ранее один из его кругов был аннулирован за нарушение границ трассы.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|19
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|16
|0.204
|0.204
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|25
|0.463
|0.259
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|21
|0.657
|0.194
|5
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|23
|0.781
|0.124
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|22
|0.929
|0.148
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|21
|0.971
|0.042
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|24
|1.031
|0.060
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|18
|1.076
|0.045
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|20
|1.123
|0.047
|11
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|24
|1.187
|0.064
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|22
|1.307
|0.120
|13
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|22
|1.329
|0.022
|14
|Джордж Расселл
|Williams
|23
|1.494
|0.165
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|25
|1.573
|0.079
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|24
|1.623
|0.050
|17
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|20
|1.747
|0.124
|18
|Николя Латифи
|Williams
|22
|1.750
|0.003
|19
|Ландо Норрис
|McLaren
|19
|2.285
|0.535
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|22
|2.323
|0.038
|Полные результаты
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