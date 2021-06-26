Хэмилтон на 0,2 с опередил Ферстаппена на FP3 в Шпильберге

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на третьей тренировке Гран При Штирии. Действующий чемпион мира на две десятых опередил лидирующего в чемпионате Макса Ферстаппена и почти на полсекунды – своего напарника.

Самым популярным типом шин по ходу тренировки закономерно был Soft, на котором и были показаны лучшие результаты. 6 пилотов (в т.ч. пилоты Mercedes и Ферстаппен) ездили только на нем, 12 в первой части сессии поездили еще и на Medium (самым быстрым на таких покрышках стал Серхио Перес), а пилоты Haas перешли на мягкие шины после одной серии кругов на резине Hard.

Никита Мазепин показал последний результат, уступив около двух с половиной секунд лучшему времени сессии и больше чем полсекунды – своему напарнику. По ходу тренировки россиянин успел вылететь на газон, а ранее один из его кругов был аннулирован за нарушение границ трассы.