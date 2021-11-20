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Формула 1 / Гран При Катара Отчет о квалификации

Хэмилтон на 0,455 опередил Ферстаппена в квалификации ГП Катара

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, Ответственный редактор

Спор двух лидеров сезона Ф1 за поул завершился уверенной победой гонщика Mercedes

Хэмилтон на 0,455 опередил Ферстаппена в квалификации ГП Катара

Льюис Хэмилтон будет стартовать с поула впервые с летнего Гран При Венгрии. Он стал лучшим в субботу на трассе «Лосиал», обеспечив себе очень важное преимущество над Максом Ферстаппеном из Red Bull.

По ходу всех сегментов два гонщика были очень близки по скорости, но британец стал автором лучшего времени в первом, а затем и втором. После первых  первой попытке финала составило 1:21.262, что оказалось на 0,162 секунды быстрее Макса. 

Под клетчатым флагом Льюис ощутимо улучшил свое время – 1:20.827, – а Максу, круг вышел не слишком удачным. Он даже не улучшил собственного времени на втором секторе, и хотя чуть сбросил с первого результата, не смог составить конкуренцию Льюису.

В итоге разница между лидерами сезона составила почти полсекунды – это самый большой отрыв между двумя первыми гонщиками в нынешнем сезоне, не считая дождевых квалификаций. 

Валттери Боттас будет стартовать третьим, а Пьер Гасли стал четвертым – француз очень здорово проехал первый быстрый круг, а на втором повредил на поребрике в предпоследнем повороте переднее крыло, которое пробило правую шину. 

Гасли остановился прямо на стартовой прямой, но судьи быстро убрали желтые флаги, потому все остальные смогли завершить свои попытки.

 

Фернандо Алонсо показал лучший в сезоне пятый результат, опередив Ландо Норриса с Карлосом Сайнсом. Всего в десятку сильнейших смогли пробиться пилоты семи разных команд, причем Alpine и AlphaTauri дошли до этой стадии в полном составе.  

А вот Red Bull это не удалось. Серхио Перес неудачно провел решающую попытку во втором сегменте и остался только 11-м, что едва ли позволит пилоту Red Bull помочь напарнику в воскресной гонке.

На этой же стадии из борьбы выбыли Шарль Леклер и Даниэль Риккардо.

Никита Мазепин, который пропустил две из трех тренировок уик-энда из-за проблем с машиной, предсказуемо остался самым последним – россиянин из Haas будет стартовать 20-м впервые с летнего Гран При Австрии. По ходу заездов он, вдобавок, сломал переднее крыло и очень невовремя был выбран для заезда на взвешивание.

 

На более жестких шинах Medium в гонке будут стартовать оба пилота Mercedes, Ферстаппен и Сайнс.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации на трассе «Лосаил».

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Результаты квалификации Гран При Катара

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'20.827  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'21.282 0.455
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'21.478 0.651
4 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'21.640 0.813
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'21.670 0.843
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'21.731 0.904
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'21.840 1.013
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'21.881 1.054
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'22.028 1.201
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'22.785 1.958
11 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'22.346 1.519
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'22.460 1.633
13 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'22.463 1.636
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'22.597 1.770
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'22.756 1.929
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'23.156 2.329
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'23.213 2.386
18 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'23.262 2.435
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'23.407 2.580
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'25.859 5.032
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