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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Хэмилтон: Мы все перепробовали, но машина не едет быстрее

Семикратный чемпион мира рассказал, что все усилия команды Mercedes в первый день Гран При Австралии не принесли желаемого результата

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Хэмилтон: Мы все перепробовали, но машина не едет быстрее
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По итогам двух тренировок в Альберт-парке Льюис Хэмилтон остался только 13-м по скорости, уступив лидеру дня Шарлю Леклеру полторы секунды. 

Два первых Гран При сложились непросто для команды Mercedes, и к Австралии она подготовила специальную программу, призванную лучше понять поведение машины и подобрать настройки, которые позволят ей ехать быстрее. 

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Однако по итогам дня Хэмилтон был вынужден признать, что пока ожидания не оправдали себя, и добиться прогресса в пятницу им с инженерами не удалось. 

«Что бы мы ни пробовали делать с машиной, это практически никак не влияет на нее, – признался британец журналистам. – Это оказалось главной сложностью. Ты настроен оптимистично, а потом приступаешь к работе – и выходит так, что никаких улучшений нет. 

Мы многое поменяли перед второй тренировкой. Но в первой машина ехала даже лучше. И это непростая ситуация. Не знаю, машина оказалась очень сложной». 

Он добавил, что теперь команде едва ли стоит рассчитывать на серьезный прогресс по ходу Гран При: «Мы не так много можем сделать. Такая вот история. Так что надо работать с тем, что есть. Это огорчает – ты стараешься, вкалываешь, пытаешься угнаться. Но даже если проезжаешь отличный круг, то остаешься в 1,2 секунды позади. Это сложно».

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«"Козление" остается, и очень неприятное, – сказал гонщик, показавший 11-ю скорость. – Пожалуй, такого сильного прежде еще никогда не было. Но с этим остается только мириться, так как именно с ним мы быстрее всего. Хотя, возможно, и нет.

Надо повнимательнее разобраться с данными, чтобы все понять. Мы делали в работе с настройками шаг влево, шаг вправо, возвращались – но итог оказывался одинаковым. Так что теперь важно понять, почему так происходит».

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