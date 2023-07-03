Хэмилтон: Мы словно ехали в Шпильберге на прошлогодней машине

Большой пакет обновлений, подготовленный к этапу в Монако, явно добавил Mercedes скорости – подтверждением тому стали двойной подиум в Барселоне и третье место Льюиса Хэмилтона в Монреале.

Однако в австрийском Шпильберге семикратный чемпион мира и его напарник Джордж Расселл финишировали только седьмым и восьмым.

«Я совершенно не ожидал, что все окажется настолько скверно, – признался Льюис на медиа-сессии. – Но самое главное – у меня нет ответа, почему так вышло. Это неожиданность, так как ощущения от машины оказались очень похожими на те, что были большую часть прошлого года.

Она ехала совсем не так, как в двух последних гонках. Тогда все было намного лучше».

Британец отметил, что задку W14 в Шпильберге недоставало стабильности, а попытки выправить положение сказались на управляемости не лучшим образом.

«Мы заранее понимали, что с задней частью будут сложности, – рассказал гонщик. – Пришлось компенсировать их настройками переднего крыла, чтобы обеспечить баланс на длинной дистанции. Но дело в том, что мы зашли слишком далеко, и в последних поворотах машина становилась почти неуправляемой.

На входе в десятый она скользила так сильно, что я ничего не мог с этим поделать. На пит-стопе мы добавили прижима спереди, после чего машина стала хоть немного ехать туда, куда требовалось».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Из-за частых выездов за белую линию Льюис после финиша получил штраф и опустился в протоколе гонки на одну строчку, пропустив Расселла.

Говоря о нарушениях границ трассы, британец добавил, что соперники тоже были не безгрешны: «Ландо [Норрис] уезжал очень далеко. Обогнав меня, он сделал это, наверное, раз десять – как и [Серхио] Перес.

Думаю, для этой трассы требуется отыскать какое-то новое решение. В прежние годы, когда всех этих пределов трассы не было, ездить здесь было куда приятней. То, что происходит сейчас – это уже не гонки».