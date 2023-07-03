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Хэмилтон: Мы словно ехали в Шпильберге на прошлогодней машине

У гонщика не нашлось ответа, почему в этот уик-энд его W14 ехала далеко не столь здорово, как прежде

Филип Клерен
Автор:
Соавтор:
Адам Купер
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Большой пакет обновлений, подготовленный к этапу в Монако, явно добавил Mercedes скорости – подтверждением тому стали двойной подиум в Барселоне и третье место Льюиса Хэмилтона в Монреале.  

Однако в австрийском Шпильберге семикратный чемпион мира и его напарник Джордж Расселл финишировали только седьмым и восьмым.  

«Я совершенно не ожидал, что все окажется настолько скверно, – признался Льюис на медиа-сессии. – Но самое главное – у меня нет ответа, почему так вышло. Это неожиданность, так как ощущения от машины оказались очень похожими на те, что были большую часть прошлого года. 

Она ехала совсем не так, как в двух последних гонках. Тогда все было намного лучше».

Британец отметил, что задку W14 в Шпильберге недоставало стабильности, а попытки выправить положение сказались на управляемости не лучшим образом. 

«Мы заранее понимали, что с задней частью будут сложности, – рассказал гонщик. – Пришлось компенсировать их настройками переднего крыла, чтобы обеспечить баланс на длинной дистанции. Но дело в том, что мы зашли слишком далеко, и в последних поворотах машина становилась почти неуправляемой. 

На входе в десятый она скользила так сильно, что я ничего не мог с этим поделать. На пит-стопе мы добавили прижима спереди, после чего машина стала хоть немного ехать туда, куда требовалось».

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Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Из-за частых выездов за белую линию Льюис после финиша получил штраф и опустился в протоколе гонки на одну строчку, пропустив Расселла. 

Говоря о нарушениях границ трассы, британец добавил, что соперники тоже были не безгрешны: «Ландо [Норрис] уезжал очень далеко. Обогнав меня, он сделал это, наверное, раз десять – как и [Серхио] Перес.  

Думаю, для этой трассы требуется отыскать какое-то новое решение. В прежние годы, когда всех этих пределов трассы не было, ездить здесь было куда приятней. То, что происходит сейчас – это уже не гонки». 

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