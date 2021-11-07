Хэмилтон: Мы с Боттасом будем работать как команда

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон заняли два первых места в квалификации Гран При Мексики. Учитывая длинную прямую, эта позиция может быть не лучшей. Старт в Мехико сравнивают со стартом в Сочи, где из-за мощного слипстрима предпочтительно стартовать позади лидеров.

В Мексике этот эффект не так силен, но есть, поэтому Хэмилтон признал, что они постараются вместе с Боттасом помешать конкурентам на старте.

«Длина прямой такая же, но в России эффект зацепа гораздо сильнее, – сказал Хэмилтон. – Здесь эффект меньше, но все равно есть. Нет сомнений, что мы с Валттери будем работать как команда, чтобы сохранить два первых места».

Сам Хэмилтон проиграл Боттасу в субботу полторы десятых. По его словам, он не был доволен своим болидом в квалификации:

«Честно сказать, у меня были проблемы. Мне не нравились настройки машины. На тренировке все было хорошо, но в квалификации нет».