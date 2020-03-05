Хэмилтон: Мы прессовали инженеров – и получили DAS

На предсезонных тестах Ф1 команда Mercedes впервые опробовала на трассе систему DAS, которая позволяет на ходу корректировать схождение передних колес. Многие отдали должное инженерам немецкого коллектива (в частности, техническому директору Джеймсу Эллисону) – однако, по словам Льюиса Хэмилтона, не менее важным был вклад в этот проект менеджмента Mercedes.

«Я рад и горд за наших парней, – рассказал шестикратный чемпион мира по завершении тестов в Барселоне. – С годами у нас получается мыслить все шире, все свободнее. Знаете, инженеры ведь часто не дают воли своей мысли. Они привыкают к определенной логике, к тому, что принесло успех в прошлом – и уже не могут выйти за эти границы.

И в последнюю пару лет команда всерьез прессовала инженеров – не только на трассе с целью получить результаты, но и на базе с целью заставить их выйти из зоны комфорта, пробовать что-то новое. И в итоге мы нашли что-то, что не смогли бы получить без такого подхода. Было просто здорово – подтолкнуть своих коллег к новым идеям».