Хэмилтон: Мы потеряли скорость по ходу квалификации

С 2014 года, когда в Формуле 1 появились нынешние моторы с гибридной установкой, Mercedes ни разу не проиграла квалификацию на «Трассе Америк» в Остине.

Однако в этот раз ее лидер Льюис Хэмилтон остался вторым, отстав на две десятых от своего главного соперника Макса Ферстаппена.

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«Я сделал сегодня все возможное, – сказал британец на медиа-сессии. – Но в квалификации у нас возникли сложности. Полагаю, после первого сегмента мы начали понемногу терять скорость.

Эти парни [Red Bull] были сегодня невероятно быстры. Так что сам я доволен своим решающим кругом.

Конечно, всегда есть возможность еще прибавить, но думаю, сегодня это практически все, на что мы были способны.

Надеюсь, завтра нас ждет интересная гонка к первому повороту».

Сейчас Хэмилтон проигрывает Ферстаппену шесть очков в чемпионской гонке. Когда после завершения круга Льюис извинился перед командой за то, что не смог завоевать поул, гоночный инженер Питер Боннингтон ответил: «С этого места на старте мы точно что-нибудь придумаем».

Другой пилот Mercedes в квалификации стал четвертым, но из-за штрафа за новый мотор стартовать будет девятым.