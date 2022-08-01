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Формула 1 Новость

Хэмилтон: Мы поняли, как опережать Ferrari

По словам пилота Mercedes, его команде удалось значительно продвинуться в понимании своей машины – результатом чего и стал двойной подиум в Венгрии

Джакомо Раули
Автор:
Хэмилтон: Мы поняли, как опережать Ferrari
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В минувшее воскресенье болельщики Ф1 увидели прежнего Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион провел отличную гонку, много обгонял и в итоге уступил лишь неудержимому Максу Ферстаппену.

После тех сложностей, с которыми команда Mercedes столкнулась в первой половине нынешнего сезона, второй подряд двойной подиум стал для ее гонщиков сродни победе.

«Я представлял себе такую гонку, мечтал о ней, – сказал Льюис на медиа-брифинге. – Никогда не знаешь, получится ли. Я стартовал на шинах Medium и на первом отрезке мне было сложно удерживаться за соперниками. Признаюсь честно – в тот момент я подумал, что ничего хорошего из гонки опять не получится. 

Мне казалось, что бороться за что-то серьезное мы не сможем, а уж про финиш в семи секундах от Макса я даже подумать не мог. Но при этом продолжал атаковать».

Он продолжил: «Второй отрезок был уже лучше, чем первый, а третий вообще вышел особенным. Вообще, гонка принесла множество позитива. Думаю, во второй половине сезона мы получим реальный шанс побороться за победы.

Я очень рад, что смог пробиться наверх с седьмой стартовой позиции. Для нас это огромный результат. Если бы в квалификации я смог нормально проехать свой круг, то возможно оказался бы на первом стартовом ряду – и тогда исход гонки мог бы получиться совсем иным».

Говоря о том, как он видит актуальную расстановку сил, Хэмилтон намекнул, что конструкторам Mercedes удалось совершить долгожданный прорыв в понимании машины. Деталей он, правда, не раскрыл. 

«Если посмотреть на Макса, то он стартовал десятым, закрутился – и все равно выиграл. Это многое говорит об их машине, – отметил Льюис. – Но мы продолжаем погоню.

Мы отыскали кое-что, потому теперь уже куда ближе к лидерам. Мы уже можем успешно бороться с Ferrari – и, честно говоря, не так много уступаем Максу. Там что я очень жду второй половины чемпионата и горжусь командой, которая не опустила руки, продолжая работать».

Хэмилтон закончил на подиуме пять последних Гран При, заработав за это время 84 очка. Во всем пелотоне большего добился только Макс Ферстаппен – 108. Для сравнения, вот показатели остальных гонщиков топ-команд: Сайнс – 73, Леклер – 62, Расселл – 59, Перес – 44. 

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