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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Хэмилтон: Мы пока не готовы побеждать

Пилот Mercedes заявил, что болид W13 на данный момент не способен выигрывать гонки, но в нем есть потенциал

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Хэмилтон: Мы пока не готовы побеждать
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Команда Mercedes в прошлом сезоне выиграла восьмой Кубок конструкторов подряд, а на тестах в Бахрейне удивила всех революционной машиной с почти полностью отсутствующими понтонами. Однако скорости пилоты на тестах пока не показали.

Многие, включая Кристиана Хорнера и Карлоса Сайнса, уже успели заявить, что Mercedes нарочно прикидываются слабыми. Так или иначе, Льюис Хэмилтон на пресс-конференции в середине последнего дня тестов заявил, что пока скорости и правда нет, и вряд ли она появится к первому Гран При.

«Пока рано говорить о перспективах, но сейчас мне представляется, что мы не готовы бороться за победы, – сказал Хэмилтон. – Но у болида есть потенциал, нужно просто исправить некоторые сложности, над чем мы уже работаем.

По сравнению с прошлым годом многое изменилось. Не думаю, что мы в таком же хорошем положении, как были в начале сезона 2021 года. Впрочем, и тогда у нас были сложности на тренировках, которые мы преодолели и выиграли первый Гран При.

Теперь мы в более сложной ситуации, которую трудно будет преодолеть за неделю. Это займет чуть большее время, но, как я уже говорил, у нас есть возможность найти нужную скорость.

Все в команде проделали отличную работу, трудились изо всех сил. Но остались трудности, которые нужно преодолеть. Возможно, через неделю мы сможем быть гораздо быстрее. Возможно, удивим кого-то. Но в любом случае о нас будут говорить, хорошо или плохо».

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