Хэмилтон: Мы должны были прибавить, а проиграли еще сильнее

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Льюис Хэмилтон стал только 13-м в квалификации Гран При Эмилии-Романьи. Более того, он вообще с трудом попал во второй сегмент, будучи на грани вылета из топ-15 и только преимущество в четыре тысячные над Юки Цундой позволибо ему сделать это. Даже невооруженном глазом было видно, как сильно болиды Mercedes страдали от козления.

Освободившись раньше 10 быстрейших гонщиков, Хэмилтон не скрывал разочарования.

«Не лучшая моя сессия, – признал Хэмилтон. – Конечно, я расстроен. Поначалу у меня был оптимизм, на базе все так усердно трудились, но в итоге ничего просто не сработало.

Думаю, как команда мы сегодня отработали ниже среднего уровня. Мы должны были что-то предпринять, но не сделали этого. Конечно, мы продолжим усердно трудиться, чтобы максимально подготовиться к субботней гонке. Легко не будет, но завтра, возможно, погода сыграет нам на пользу и мы сможем отыграть позиции».