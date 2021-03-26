Хэмилтон: Мой последний сезон в Формуле 1? Не похоже

Льюис Хэмилтон не воспринимает нынешний сезон как последний для себя в чемпионате мира. Об этом британец заявил в четверг в паддоке Гран При Бахрейна, отвечая на вопросы журналистов.

Тема окончания карьеры семикратного чемпиона мира активно обсуждается, после того как зимой Хэмилтон продлил свой контракт с командой Mercedes всего на один год. Неудивительно, что связанные с этим вопросы были заданы действующему чемпиону мира на пресс-конференции в Бахрейне. Один из журналистов поинтересовался у пилота, думает ли тот о варианте, при котором 2021-й станет последним годом выступлений Хэмилтона в чемпионате мира.

«Нет, я не думаю об этом, – ответил спортсмен. – Если отталкиваться от положения, в котором я нахожусь, то не похоже, что все идет к концу. Ведь в следующем году правила сильно поменяются, будут построены новые машины – и все идет к тому, что следующий сезон будет самым увлекательным на моей памяти.

Даже сейчас у нас новые названия команд, активно обсуждаются новые форматы – постоянно что-то происходит. Я не думаю, что готов остановиться – но зарекаться, конечно, сложно. Окончательно я пойму это в течение следующих восьми месяцев или около того.

И решение не будет зависеть от того, выиграю я чемпионат или нет. Я не сбегаю, когда возникают проблемы. В это межсезонье я хотел подписать контракт на один год. И также сказал Тото, что всерьез планировать будущее надо заранее, начинать переговоры раньше, чем в январе, как в этом году.

Я по-прежнему сконцентрирован на Формуле 1. Мое положение – лучшее из тех, в которых я мог когда-либо оказаться. В том числе я горд активностью Формулы 1 в продвижении идей, которые близки мне. Так что, сейчас я в восторге от того, чем занимаюсь. И на этот раз я приехал на трассу с таким нетерпением, которого не ощущал долгое время».