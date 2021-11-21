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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Хэмилтон: Мне было одиноко во время гонки

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Льюис не напрягся на пути к 102-й победе

Хэмилтон: Мне было одиноко во время гонки

Льюис Хэмилтон уверенно выиграл Гран При Катара, не уступая первое место с самого старта. На финише он на 25 секунд опередил Макса Ферстаппена. После гонки британец признался, что чувствовал себя одиноко и не знает о событиях позади него.

«Гонка была достаточно простой, а мне было одиноко впереди, – сказал Хэмилтон после финиша. – Конечно, я наслаждаюсь гонками, в которых надо пробиваться вперед, но сегодня мне нужны были очки. Команда очень хорошо поработала. Теперь хочу посмотреть гонку в записи, чтобы увидеть, что там позади происходило.

Я благодарен за очки, ведь это адский сезон. Здорово одержать две победы подряд в такой момент в сезоне. Я чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо, и с нетерпением жду два следующих этапа».

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