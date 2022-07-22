Хэмилтон: Mercedes выглядит в Ле-Кастелле хуже ожиданий

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Особенности трассы Поля Рикара и последние обновления Mercedes дали основания говорить, что в этот уик-энд Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом смогут всерьез соперничать с гонщиками Ferrari и Red Bull и едва ни не претендовать на первую в сезоне победу.

Однако итоги пятничных тренировок показали, что ожидания явно были завышены: два британца стали по скорости четвертым и пятым, уступив лучшему результата Карлоса Сайнса без малого секунду.

Льюис объяснил на медиа-сессии: «Нас ждет серьезная работа, отыгрывать предстоит еще много. Машина здесь выглядит не особенно здорово – и мы не знаем, почему так. Но я уверен, что до завтра нам удастся сделать шаг вперед. Надеюсь, завтра мы будем ближе».

Отвечая на вопрос, где именно Mercedes проигрывает главным конкурентам, семикратный чемпион мира объяснил: «Просто везде. В каждом повороте.

Я бы не хотел слишком углубляться в данные, но по ощущениям, нам не хватало сегодня прижимной силы. Но в остальном все неплохо.

Могу только посочувствовать тем парням, кто еще дальше позади. Машины этого поколения в плане сцепления и других моментов далеко не столь хороши, как старые. С другой стороны, это только первый год новых правил.

Уверен, со временем ситуация выправится. Но да, нам предстоит поработать, так как пока мы чуть дальше, чем ожидали быть».

Расселл отметил, что пока для Mercedes главной сложностью остается квалификация, тогда как в гоночной конфигурации W13 смотрится несколько лучше

«Полагаю, с полными баками наш темп лучше, чем с пустыми, – объяснил пилот. – Потому завтра надо изо всех сил постараться, чтобы не пустить между нами и первой четверкой никого из середины пелотона.

Думаю, Ferrari сильнее нас, а Макс как всегда очень быстр. Так что будем работать».

Он добавил: «Пожалуй, сегодня мы уступили больше, чем рассчитывали. Так что придется искать варианты. Впрочем, никогда не говори никогда».