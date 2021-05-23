Хэмилтон: Mercedes не может позволить себе повторения Монако

В четырех первых гонках нынешнего сезона Ф1 Льюис Хэмилтон только выигрывал или в крайнем случае финишировал вторым. Однако в Монако его было просто не узнать – британец не смог составить конкуренцию лидерам ни в квалификации, ни в гонке. Его тактика тоже оказалась неудачной, и в итоге сэр Льюис финишировал только седьмым.

В последний раз он был так низко в итоговом протоколе прошлой осенью в Монце, но там гонщику помешал штраф. Без наказаний что-то похожее было летом 2019-го в Хоккенхайме, но это вновь не вполне точная аналогия: гонка проходила в дождь, Льюис сломал крыло и вынужден был менять его…

Потому можно говорить, что столь слабых выступлений у Хэмилтона не было минимум четыре года: на Гран При Монако 2017-го он тоже финишировал седьмым.

«Сезон обещает быть очень непростым, – сказал действующий обладатель титула воскресным вечером в Монако. – Я с самого начала говорил, что у них [Red Bull] чемпионская машина, что опередить их будет очень трудно.

И я отношусь к этому году максимально серьезно. Да, мы выигрывали в гонках, где не должны были выиграть – скажем, в Бахрейне. Но впереди еще очень долгий путь.

Мы совершенно точно не можем позволить себе вновь проводить уик-энды так, как в этот раз. рад, что вообще финишировал и хотя бы получил какие-то очки, плюс еще за лучший круг.

В плохие уик-энды вроде этого каждое очко имеет вес. Надеюсь, в итоге они пригодятся нам».

Льюис добавил: «Этап получился скверным, но я не зацикливаюсь на этом. Мы многое могли сделать лучше, если говорить о подготовке, и уже по ходу этапа провели несколько полезных брифингов. Но в целом все проявили себя недостаточно хорошо.

Мы побеждаем и проигрываем вместе, и в этот раз все вместе недостаточно хорошо справились с работой. И отнесемся к этому со всей серьезностью.

Но повода для депрессии нет. Надо изучать данные, надо разбираться, что нам помешало.

Я намерен в ближайшие дни совершить несколько звонков, когда будут известны результаты анализа. Нет сомнений, что все будут работать с полной самоотдачей, чтобы таких этапов у нас больше не было».

Mercedes утратила лидерство в Кубке конструкторов впервые с середины лета 2018 года и сейчас отстает от Red Bull на одно очко.