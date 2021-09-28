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Формула 1 / Гран При России Новости

Хэмилтон: Меня никогда не звали в Ferrari. Почему?

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Пилот Mercedes не подтвердил слухи о том, что когда-либо обсуждал контракт со Скудерией

Хэмилтон: Меня никогда не звали в Ferrari. Почему?

На протяжении почти всей карьеры Льюиса Хэмилтона слухи сватали его в Ferrari, однако англичанин так ни разу не перешел в Скудерию.

Последний раз подобная информация возникла в 2019 году, когда Хэмилтон якобы даже встречался с тогдашним руководством компании Ferrari, но в итоге заключил контракт с Mercedes.

Разговаривая с репортером телеканала Sky Italia Хэмилтон заявил, что в Ferrari всерьез его никогда не звали и намекнул, что на определенном этапе карьеры мог бы и согдаситься.

Я годами приезжал в Монцу и слышал от болельщиков: переходи в Ferrari! Это грело мое сердце, но я до сих пор удивляюсь, что за все эти годы ни разу так и не побывал в Скудерии. Для каждого гонщика это мечта и даже цель в карьере.

Но меня никогда всерьез не звали, и я даже не знаю почему. Желаю им самого лучшего в ближайшем будущем. Но пока я участвую в гонках, мне нужно препятствовать их чемпионскому титулу.

У меня дома есть парочка дорожных спорткаров Ferrari, но я ни разу не водил их болиды.

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