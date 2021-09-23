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Формула 1 / Гран При России Новости

Хэмилтон: Макс испытывает большее давление, чем я

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Семикратный чемпион мира вспомнил о том, в каком состоянии он сам был в момент борьбы за первый титул

Хэмилтон: Макс испытывает большее давление, чем я

Впервые за многие годы семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон оказался перед угрозой проиграть очередной титул Максу Ферстаппену. Перед стартом Гран При России пилот Mercedes уступает Ферстаппену пять очков в зачете чемпионата.

На вопрос о том, испытывает ли он давление, Хэмилтон ответил, что конечно испытывает, но гонщик Red Bull находится под еще большим прессингом.

«Он этого не признает, да и у меня нет доказательств, но я хорошо помню, как чувствовал себя, когда сражался за свой первый титул, – сказал Хэмилтон в Сочи. – Это было тяжело. Это было эмоционально. Меня переполняли самые разные чувства, и я не всегда с ними справлялся.

Давление очень велико. Ты работаешь на большую команду, у тебя много ожиданий, ты мечтаешь победить. И я понимаю все это. Но это необходимо на этапе роста.

Нужно быть умным и отказаться от атаки в повороте хотя бы ради того, чтобы живым доехать до следующего. Но это приходит с опытом, ты находишь баланс риска и понимаешь, что гонки не выигрываются в одном повороте».

Хэмилтона также попросили прокомментировать слова Хульмута Марко и Кристиана Хорнера из Red Bull о том, что он якобы имитировал боль и травму шеи после столкновения с Ферстаппеном в Монце.

«Я не слушал, что говорят эти индивидуумы. Но это же естественно, что когда тебе на голову приземляется болид, ты чувствуешь некоторый дискомфорт. Как я уже говорил, я правда испытывал боль после аварии и мне хотелось проверить свою шею.

Я наблюдался у своего физиотерапевта Ангелы сразу после гонки, во время полета, а также проверился на следующий день. Но потом все прошло. Я не говорил, что умираю, я понимал, что контакт длился всего миллисекунду, но все могло случиться. Что же, я благодарен, что не получил серьезной травмы», – сказал пилот Mercedes.

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