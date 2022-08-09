Хэмилтон: Люблю, когда в FIA думают о том, что у меня между ног
Семикратный чемпион дал весьма откровенное интервью модному журналу
Льюис Хэмилтон известен в пресс-пуле Формулы 1 своей осторожностью в высказываниях. Его комментарии после Гран При традиционно весьма малоинформативны и максимально этичны. Однако журналисты глянцевого издания Vanity Fair, которые поместили Хэмилтона на обложку своего номера (он там весь в розовом), смогли вывести гонщика на весьма откровенный разговор. В частности, касательно пирсинга, который ему пришлось снять в этом сезоне по требованию FIA,
«Людям нравится использовать свою власть, – сказал Хэмилтон о чиновниках FIA. – Мне же с детства не нравилось, когда мне говорят, что делать. Думаю, вся эта компания была направлена именно против меня, так как у других гонщиков нет пирсинга.
Я просто до******** до них. У меня не было пирсинга нигде, кроме уха. Но мне нравилось, чтобы они думали «черт, неужели у него яйца проколоты?»».
Хэмилтон также весьма откровенно рассказал о первых минутах после прошлогоднего Гран При Абу-Даби, где из-за судейского решения он проиграл битву за титул Максу Ферстаппену.
«Мои худшие опасения сбылись, – вспоминает семикратный чемпион. – Я был уверен, что такого просто не могло произойти. Мне сложно выразить словами мои чувства. Я помню, как просто сидел в машине после финиша и не мог поверить в случившееся. Я понимал, что нужно отстегнуться и вылезать из кокпита. Нужно собраться силами. Но сил не было. Это был один из тяжелейших моментов за очень долгое время.
Я знаю, что произошло. Знаю, кто принял решение и почему. И знаю, что это было неверно. И конечно я думал над тем, продолжать ли карьеру.
После финиша мой отец обнял меня и сказал, что очень мною гордится. Он крайне редко так делал прежде. И это, конечно, мне помогло».
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